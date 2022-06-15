Замріяний Медведєв засумнівався у майбутньому існуванні України

Медведєв сумнівається в майбутньому існуванні України / УНИАН

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що Україна може припинити своє існування за два роки. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Він розповів про свої сумніви, коментуючи прохання надати Україні газ за ленд-лізом.

"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів СПГ (скраплений природний газ – ред.) з оплатою постачання через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на мапі світу? Хоча американцям уже все одно – вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - написав Дмитро Медведєв.

Медведєв сумнівається в майбутньому існуванні України / Скріншот

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Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що війна Росії проти України закінчиться поверненням всіх українських територій. За його словами, українські сили як мінімум до кінця поточного року повинні зайти в Крим.

Після цієї заяви Медведєв вибухнув погрозами на адресу України. Російський чиновник назвав, мовляв," прямим хамством на адресу Росії " плани України щодо повернення захопленого Криму. За його словами, півострів Москва нібито не збирається віддавати, оскільки це стане "національною зрадою".

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