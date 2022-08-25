"Наша армія відпрацювала на п'ять балів": стратегічна ініціатива у війні перейшла до ЗСУ - експерт

Гаубиця, ЗСУ / Вікіпедія, УНІАН

ЗСУ перехопили ініціативу у російських окупантів. Протягом останнього місяця-півтора лінія фронту майже не рухається.

Військовий експерт Роман Світан в ефірі національного телемарафону заявив, що стратегічна ініціатива зараз знаходиться в руках нашого командування, пише ТСН.

"В принципі ініціатива, яка була у російських військ перейшла до нас (ЗСУ – ред.). Плануємо зараз атаки. Можемо говорити про те, що як мінімум стратегічна ініціатива в руках нашого командування", - підкреслив експерт.

За його словами, напередодні по всій лінії фронту була ескалація, а ЗСУ відпрацювали на відмінно.

"Її причиною були удари ЗСУ по військах противника. Практично по всій лінії фронту наша армія відпрацювала на п'ять балів. В принципі до глибини 40 кілометрів були вражені цілі, які були розвідані напередодні", - розповів Світан.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні Росії проти України вже почався. Загарбники вже почали усвідомлювати, що не здатні утримувати тимчасово окуповані українські території.

Раніше генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко. Однак, за його словами, наша держава має такий шанс, якого не мала за свою історію.

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