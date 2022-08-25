Перелом у російсько-українській війні вже почався - Буданов

Кирило Буданов заявив, що перелом у війні в Україні вже настав / Фото УНІАН, t.me/DIUkraine

Переломний момент у війні Росії проти України вже почався. Загарбники вже почали усвідомлювати, що не здатні утримувати тимчасово окуповані українські території. Таку думку озвучив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону 24 серпня.

За словами Буданова, один з головних індикаторів змін на полі бою – вибухи в Криму.

Глава ГУР зазначив, що росіяни почали розуміти, що їхня армія теж вразлива, а системи ППО не так і хороші, як вони вважали. Окупаційні війська насправді не здатні захистити захоплені території.

"Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити і відчувати, що війна – це не десь там в якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент вже почався", - сказав Буданов.

Як повідомляв Главред, раніше Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Згідно з його прогнозом, відбудеться це не раніше 2023 року.

Раніше генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко. Однак, за його словами, наша держава має такий шанс, якого не мала за свою історію.

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