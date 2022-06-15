"Україна була, є і буде": Подоляк закрив рота "закомплексованому Медведєву"

Подоляк прокоментував заяву Медведєва / Reuters, ОПУ

Україна була, є та продовжить своє існування, а Дмитро Медведєв лише намагається самоствердитися, "бризкаючи отрутою в Україну чи погрожуючи світу". Так відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на зухвалу заяву заступника голови російського Радбезу, який поставив під сумнів подальше існування України.

Подоляк назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами".

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - написав Михайло Подоляк.

Подоляк відреагував на зухвалу заяву Медведєва / Скріншот

Як відомо, заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв прокоментував прохання надати Україні газ за ленд-лізом та припустив, що за два роки Україна може припинити своє існування.

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Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що війна Росії проти України закінчиться поверненням всіх українських територій. За його словами, українські сили як мінімум до кінця поточного року повинні зайти в Крим.

Після цієї заяви Медведєв вибухнув погрозами на адресу України. Російський чиновник назвав, мовляв," прямим хамством на адресу Росії " плани України щодо повернення захопленого Криму. За його словами, півострів Москва нібито не збирається віддавати, оскільки це стане "національною зрадою".

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