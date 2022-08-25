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Путін "відклав" ескалацію війни проти України - ЗМІ

25 серпня 2022, 09:23

Господар Кремля нібито вирішив скасувати або перенести частину вже запланованих на найближчий час дій, спрямованих на ескалацію у війні проти України.

Владимр Путін
Володимир Путін провів нараду зі своїми поплічниками і розповів їм про важливе рішення / Фото - сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін нібито відклав або навіть скасував ескалацію війни проти України. Про свої плани він розповів на нараді з секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, директором Федеральної Служби безпеки Олександром Бортніковим, керівником однієї зі служб ФСБ і ще двома людьми з генеральськими званнями, що мають безпосереднє відношення до цієї структури.

Зустріч у форматі відеоконференції відбулася 22 серпня. Про це повідомляє Telegram-канал Generall SVR.

За словами автора публікації, за кілька годин до того, як Путін скликав нараду, йому доповіли, що він став об'єктом маніпуляцій, організованої кількома людьми в керівництві ФСБ, які були запрошені на зустріч і діяли з відома Патрушева.

"Путін почав нараду нетривіально, замість привітання поставивши запитання: "Я схожий на кролика?". При цьому президент зажадав відповісти кожного з учасників на це, здавалося б, риторичне запитання. Після того, як вони висловилися в негативній формі, він запитав: "Так чому ви вирішили, що мене можна розводити?", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Путіну надали детальну інформацію про підготовку співробітниками ФСБ замаху на Дарину Дугіну, пояснення ролі її батька (ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна) в ініціюванні злочину і приношення "сакральної жертви" у вигляді власної дочки. А також нібито про те, хто в керівництві ФСБ брав участь у спробі маніпуляції думкою Путіна і спробі спровокувати його на ухвалення доленосних рішень.

"Путін дуже не любить бути об'єктом маніпуляцій та всіляко намагається цього уникнути, але ще більше він не любить людей, які хочуть ним маніпулювати. Далі учасники наради спробували висловитися у виправдувальній манері, але президент особливо вже нікого не слухав і, вимовивши кілька пропозицій, що включають в себе в основному нецензурну лексику на адресу присутніх, завершив нараду", – йдеться у повідомленні.

Автор додав, що після зустрічі до Путіна по відеозв'язку підключали ще кілька людей. У підсумку перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко дав розпорядження "рекомендувати всім, хто хоче бути на хорошому рахунку у президента, не брати участь у церемонії похорону Дугіної".

"Більше того, Путін скасував або переніс частину вже запланованих на найближчий час дій, спрямованих на ескалацію у військовому конфлікті на території України. Стосцнки з Патрушевим і Бортніковим охололи і це слабо сказано, хоча спілкування у форматі нарад триває", – стверджує "генерал СВР".

Зазначимо, Telegram-канал Generall SVR нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, який брав участь у великій кількості кремлівських "спецоперацій", володіє інформацією, недоступною для громадськості.

Як повідомляв Главред, раніше Telegram-канал Generall SVR писав, що ідеолог російського фашизму Олександр Дугін сам запропонував "принести в жертву" свою дочку Даринумнібито для того, щоб у господаря Кремля Володимира Путіна з'явилося більше рішучості діяти жорстко у війні проти України.

Що сталося з дочкою Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип одразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має жодного відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

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