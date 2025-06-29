Про що говорили Зеленський і Макрон на саміті НАТО - названо важливий аспект

На саміті НАТО у Гаазі президенти Зеленський і Макрон обговорили можливість спільного виробництва безпілотників із французькою компанією Renault.

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Про що говорили Зеленський і Макрон на саміті НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Україна гостро потребує військової допомоги

Макрон та Зеленський на саміті НАТО обговорювали виробництво дронів в Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили тему безпілотників під час саміту НАТО в Гаазі, зокрема йшлось про можливість їхнього спільного виробництва в Україні спільно з компанією Renault. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі LCI.

Він підкреслив, що Україна гостро потребує військової підтримки для протидії російській агресії, і Франція вже змогла спрямувати на це частину коштів, отриманих від заморожених російських активів.

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"Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною", - сказав Барро.

Міністр нагадав, що нещодавно було повідомлено про старт виробництва дронів в Україні у співпраці з компанією Renault.

Він наголосив, що нинішня війна є війною дронів, де протиборчі сторони активно застосовують безпілотники і це є важливим аспектом.

Барро зазначив, що саме тому ця тема була ключовою під час розмови президента з Володимиром Зеленським на саміті НАТО, що пройшов на початку тижня.

Які країни стали членами НАТО і коли / Інфографіка: Главред

Саміт НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на саміті НАТО в Гаазі лідери країн-членів погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Він зазначив, що саміт відкрився в критичний момент для безпеки понад мільярда людей, наголосивши на спробах "агресивної групи супротивників" підірвати єдність НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Альянсу зміцнив би саму організацію. Водночас він визнав, що наразі членство України в НАТО залишається недосяжним.

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Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

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