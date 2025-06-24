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Не лише санкції: які ще сюрпризи готують Макрон і Зеленський для Кремля

Руслан Іваненко
24 червня 2025, 23:34
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Лідери двох країн домовилися про спільне виробництво сучасних дронів та розширення авіафлоту для захисту українського неба.

Не лише санкції: які ще сюрпризи готують Макрон і Зеленський для Кремля
Президенти України і Франції обговорили розширення військового потенціалу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Читайте в матеріалі:

  • Чи отримає Україна додаткові літаки Mirage
  • Які санкції проти РФ обговорювали лідери

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони узгодили подальші спільні кроки та обговорили посилення дипломатичного тиску на Росію.

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"Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому", — написав Зеленський у Telegram.

В рамках переговорів обговорювали можливість розширення українського повітряного флоту за рахунок додаткових літаків Mirage, а також співпрацю у виробництві та інвестиції в дрони-перехоплювачі.

Також президенти обговорили розвиток коаліції рішучих, очікування від майбутнього саміту НАТО та посилення санкцій проти Росії.

Не лише санкції: які ще сюрпризи готують Макрон і Зеленський для Кремля
Літак Міраж / Інфографіка: Главред

"Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ. Дякую Емманюелю та всьому народові Франції за сильну підтримку. Разом наближаємо гідний мир", — додав президент України.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.

Крім того, напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Тим часом Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на деякі види озброєння для України. Про це, посилаючись на заяву Мерца, повідомляє китайська телемережа CGTN Europe у соцмережі X (Twitter).

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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.

Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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