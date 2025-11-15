Рус
Батл рожевих капелюхів: що смішило українців у 5 випуску "Холостяка"

Христина Трохимчук
15 листопада 2025, 10:58
33
Шоу "Холостяк" продовжує підривати мережу мемами.
Холостяк 14
Холостяк 14 - меми / колаж: Главред, фото: скрін з відео "Холостяк-14"

Ви дізнаєтесь:

  • Хто став героєм мемів після 5 випуску "Холостяка"
  • Як глядачі відреагували на виліт Діани Зотової

У новому епізоді романтичного реаліті "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк запросив учасниць у Карпати, щоб побачити, як зміниться їхня поведінка без звичного комфорту.

Главред розповість, чим насправді запам’ятався глядачам п’ятий випуск "Холостяка".

відео дня

Ірина Пономаренко — головний мем випуску

Учасниця "Холостяка-14" Ірина Пономаренко, яку всі запам’ятали завдяки екстравагантному рожевому капелюху, стала найпопулярнішим мемом п’ятого епізоду. Мить, коли дівчина через втому схилилася на оберемок карематів, миттєво перетворилась на жарт про купу невиконаних задач і відпочинок після ситної вечері. Ба більше, у Пономаренко з’явилася "конкурентка" — ще одна учасниця приміряла на себе рожевий капелюшок.

Ірина Пономаренко
Ірина Пономаренко - Холостяк / скрін з соцмереж
Ірина Пономаренко
Ірина Пономаренко - рожевий капелюх / скрін з соцмереж
Ірина Пономаренко
Ірина Пономаренко - похід у Карпати / скрін з соцмереж

Діана Зотова — виліт заради колишнього

У п’ятому випуску "Холостяка" проєкт покинула Діана Зотова. Вона зізналася, що досі має почуття до свого колишнього хлопця, тому Тарас Цимбалюк вирішив відправити її додому. Глядачі були здивовані таким розвитком подій, адже навколо учасниці ходили чутки навіть про її можливу перемогу. До слова, нещодавно Діану Зотову помітили разом із колишнім у Тбілісі біля РАЦСу — тож, можливо, рішення Тараса виявилося правильним для обох.

Діана Зотова
Діана Зотова покинула Холостяк / скрін з соцмереж
Діана Зотова
Діана Зотова - побачення з Тарасом Цимбалюком / скрін з соцмереж

Похід у Карпати

Атмосфера п’ятого епізоду була особливою, адже Тарас Цимбалюк разом з учасницями вирушив у похід Карпатами. Це подарувало глядачам чимало веселих моментів — від нових "перлів" Холостяка й побачень на природі до Григорія Решетника, який відверто насолоджувався місцевою кухнею та отримав жартівливу догану від дружини.

Холостяк у Карпатах
Холостяк у Карпатах / скрін з соцмереж
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - Холостяк побачення / скрін з соцмереж
Григорій Решетник
Григорій Решетник - Холостяк 14 / скрін з соцмереж

Раніше Главред повідомляв, що у Великій Британії пройшла друга щорічна премії TikTok, на якій було вручено нагороди в 12 категоріях. Одну з престижних нагород отримав українець Макс Клименко, родом із Миколаєва. Він здобув перемогу в номінації "Автор року".

Також відома українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про першу зустріч свого нареченого-військового Дмитра Бабчука з її мамою Катериною. Під час шоу "Хто зверху" знаменитість поділилася, як мама відреагувала на залицяльника доньки. За словами Лесі, її наречений почувався дуже впевнено під час знайомства з мамою.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
