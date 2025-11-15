Рус
Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

Даяна Швець
15 листопада 2025, 10:28
Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.
На ЗАЕС знову НП / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключове:

  • На Запорізькій АЕС відключилася магістраль "Дніпровська"
  • ЗАЕС залишилась фактично на одному джерелі живлення

На Запорізькій атомній електростанції знову виникли проблеми з енергопостачанням, було втрачено живлення по одній із двох ключових високовольтних магістралей, лінії "Дніпровська" (750 кВ). Як повідомили в "Енергоатомі", саме ця лінія, яку вдалося відновити лише минулого місяця, забезпечувала основний зв’язок окупованої станції з українською енергосистемою.

Таким чином, відключення цієї магістралі знову зробило ЗАЕС вразливою та суттєво підвищило ризики повного знеструмлення.

Наразі АЕС працює завдяки живленню лише з однієї зовнішньої лінії, що робить її роботу критично залежною від єдиного джерела.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, під загрозою. При повному відключенні від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу радіаційній безпеці", - застерігають у компанії.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі поки що не озвучив свою позицію щодо цієї ситуації та не робив публічних заяв.

Ризик аварії на ЗАЕС - думка експерта

Незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла, що фахівці-атомники підрахували, що навіть у гіпотетичному випадку, якщо всі генератори вийдуть з ладу, до настання серйозної аварії пройде значно більше часу, ніж 72 години. За їхніми оцінками, це буде приблизно 100 днів.

"Тому зараз, якщо й чекати на небезпеку, то не з технічного боку, а скоріше з боку якихось російських провокацій - умовно кажучи, "підлянку", як це у них часто буває", - підсумувала експерт в розмові з Главредом.

Запорізька атомна електростанція має загалом 20 стаціонарних дизель-генераторів, а також додатково 18-20 мобільних дизель-генераторів. Ці мобільні установки були придбані станцією після аварії, що сталася на АЕС "Фукусіма".

Окупована ЗАЕС - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно було названо реальні плани РФ щодо Запорізької АЕС. Експерти переконані, що Росія досі не відмовилася від планів підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

Також було розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією. Аналітики переконані, що ймовірні російські провокації на захопленій ЗАЕС не варто недооцінювати.

Незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розкрила намір самих же росіян влаштувати катастрофу на окупованій Запорізькій АЕС та звинуватити в цьому Україну та країни колективного Заходу.

Про джерело: Енергоатом

Компанія Енергоатом є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми).

ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії.

Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

