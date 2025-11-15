Чого чекати від курсу долара та євро з понеділка: банкір назвав реальну ситуацію

Банкір спрогнозував, що буде з валютним ринком з 17 по 23 листопада.

Яким буде курс валют наступного тижня

Чи буде курс гривні прогнозованим

Загальна ситуація на валютному ринку наступного тижня залишатиметься більш-менш контрольованою і незагрозливою. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме в рамках 41,8-42 грн/дол., а євро – 48-49,5 грн/євро.

Банкір підкреслив, що принаймні половина вільних коштів, отриманих у вигляді премій або бюджетних виплат, потрапить на валютний ринок, що створює стабільний, хоча й не надмірний попит.

Водночас, наразі є фактор, який стримує оптимізм – питання міжнародної фінансової допомоги на 2026 рік.

"Саме завдяки їй останніми роками економіка залишалася відносно збалансованою, а курс гривні — прогнозованим. Тому нині, коли обсяги підтримки ще не визначені, ринок живе у стані очікування", - наголосив Лєсовий.

Він також спрогнозував, якими будуть основні показники валютного ринку з 17 по 23 листопада:

коридори валютних змін: 41,8-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,8-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку – до 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах – до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Курс валют у листопаді

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що курс долара та євро щодо гривні у листопаді залишатиметься без суттєвих коливань.

Він також прогнозує, що невелика "повзуча" девальвація гривні триватиме й надалі через об’єктивні умови воєнного часу, однак підстав для різких змін наразі немає.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 17 листопада, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий продовжив дорожчати.

Також відомо, що у жовтні 2025 року українці суттєво активізували купівлю іноземної валюти, встановивши новий рекорд за останні вісім місяців.

Крім того, у листопаді курс долара та євро в Україні демонструє спад, однак фінансові аналітики закликають не поспішати з продажем валюти. Натомість вони радять переглянути інвестиційні стратегії та підготуватися до можливих змін у 2026 році.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

