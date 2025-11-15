Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

Марія Николишин
15 листопада 2025, 10:46оновлено 15 листопада, 11:37
1607
Російським військам знадобився 21 місяць, щоб просунутися від Авдіївки до Покровська.
Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор
Просування окупантів в Покровську / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ISW

Ключові тези:

  • Окупанти змогли просунутися в Покровську лише нещодавно
  • Цьому посприяли постійні російські удари безпілотниками
  • Погіршення погодних умов також вплинуло на просування РФ

Наступ російської окупаційної армії у Покровську Донецької області став результатом не раптового прориву, а радше результатом виснажливого 21-місячного наступу, в якому брали участь щонайменше 170 тисяч окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російським військам знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Росія перекинула від 170 тис. до 220 тис. військових на Покровський напрямок", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Аналітики підкреслили, що окупанти вперше розпочали наступ на це місто у лютому 2024-го - після захоплення Авдіївки та почали створювати умови для захоплення прямими фронтальними атаками у березні. Втім, ці зусилля зазнали невдачі, а тому торік восени росіяни перейшли до кампанії обходу.

ISW додали, що росіяни змогли досягти значного прогресу в Покровську та його околицях лише нещодавно, після успішного досягнення часткового ефекту повітряного перекриття навесні-влітку 2025 року, що погіршило стан українських наземних ліній зв'язку, а також - після залучення значної кількості людських ресурсів.

"Такі фактори, як погіршення погодних умов у жовтні та листопаді цього року, також сприяли нещодавньому просуванню Росії в Покровську та його околицях, але не були вирішальними причинами", - зазначається у звіті.

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор
Просування РФ до Покровська / фото: ISW

На думку аналітиків, багатомісячна кампанія армії Росії з повітряного перехоплення проти українських логістичних підрозділів у безпосередньому та ближньому тилу відіграла більш вирішальну роль у формуванні поля бою. Саме це дозволило ворогу просуватися в Покровську та поблизу нього.

"Постійні російські удари безпілотників по українській техніці змушували військовослужбовців Сил оборони проходити від 10 до 15 км, щоб дістатися до лінії фронту. Це суттєво вплинуло на здатність України своєчасно підкріпити Покровськ живою силою та технікою", - підсумували в ISW.

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор
Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступна ціль РФ після Покровська

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що після покровська з імовірністю 95% наступною ціллю російських військ стане Костянтинівка.

"Коли місто буде взято, найімовірніше, далі російські війська підуть на Краматорськ і Слов'янськ. Насамперед це важливо з точки зору пропаганди, щоб можна було відзвітувати, що захоплена вся Донецька область", - наголосив він.

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається пріоритетним для російських сил, тому українські підрозділи зміцнюють оборону, удосконалюють логістику та забезпечують військових усім необхідним.

Військовий оглядач Іван Тимочко говорив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відтермінував дедлайн для окупації військами РФ українського міста Покровськ в Донецькій області.

Водночас, майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповідав, що російські окупанти не відмовляються від наміру створити так звану "буферну зону" у Харківській області. У Вовчанську ворог намагається проникати в нових локаціях.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

11:36Україна
Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

10:46Фронт
Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

10:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Важко навіть повірити: які українські прізвища складаються лише з однієї букви

Важко навіть повірити: які українські прізвища складаються лише з однієї букви

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Останні новини

12:30

Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

12:22

Одне дерево годувало усіх: з чого предки колись робили хліб та кавуВідео

12:04

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

12:03

"Це звісно вирізали": учасниця "Холостяка" розкрила, чому пішла від Цимбалюка

11:42

"Це просто захват": як перетворити м'ясні кістки на найпотужнішу підгодівлю для квітівВідео

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
11:36

Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

11:36

Що має бути на різдвяному столі 2025: 12 страв та їхнє значення

11:32

Які прилади ніколи не можна підключати до подовжувача

11:27

"Пішла з життя легенда": на фронті загинув відомий український поет і художник

Реклама
10:58

Батл рожевих капелюхів: що смішило українців у 5 випуску "Холостяка"

10:47

Які хмари попереджають про дощ і сніг: як "читати" небо

10:46

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

10:28

Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

09:55

Чого чекати від курсу долара та євро з понеділка: банкір назвав реальну ситуацію

09:25

Вінтаж з підступом: які речі не можна купувати в секонд-хенді

09:21

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

09:00

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

08:54

Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

07:52

Десятки вибухів та яскраве зарево: дрони атакували важливий завод РФ у РязаніВідео

06:10

З ким Казахстан?Погляд

Реклама
06:10

Що чекає Україну зовсім скороПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

05:18

Як визначити погоду взимку за кісточкою хурми: дивовижний метод предків

04:30

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

03:40

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

03:13

Як можна довго зберігати часник на кухні: хитрий трюк з сіллю

02:36

Жест ввічливості може обійтися дорого: коли заборонено вмикати "аварійку"

01:46

Що колір ваших очей говорить про вашу особистість: психологічне значення відтінків

01:40

Вибух у космосі: вчені попередили про загрозу знищення цілих планет

01:04

Що буде з цінами на молочку до кінця року: експерт дав прогноз

14 листопада, п'ятниця
23:44

Україна і Росія можуть "розіграти" корейський сценарій: експерт назвав умову

23:28

Втрата страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливе попередження

23:24

"Я не відчуваю": Тарас Цимбалюк прийняв несподіване рішення на церемонії троянд

22:30

Про хитрість мовчать досвідчені сантехніки: іржа зникне з одним засобомВідео

22:08

Росія атакувала Україну ракетами: в бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"

22:05

Обов'язково прати в гарячій воді: названо чотири речі

21:40

"Значна частина йде на експорт": на скільки подорожчає олія до кінця року

21:40

Після втрати коханого: рідкісний вихід Сандри Буллок на публіку

21:31

Під загрозою міста-мільйонники: Жданов назвав цілі нових ударів РФ

21:13

10 хвилин роботи: чоловік показав, як зробити, щоб батарея гріла кращеВідео

Реклама
21:05

У Раді пропонують заборонити виїзд за кордон частині українців - що відомо

20:58

Гетманцев став на захист чиновника НБУ Олійника, звинуваченого у корупції

20:43

Зізналася: чому Тарас Цимбалюк відправив додому фаворитку

20:40

Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідьВідео

20:33

"Електроенергії може не бути днями": названо регіони, яким загрожує блекаут

20:08

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025 новини компанії

20:02

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

19:55

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

19:34

Головоломка для людей з орлиним оком: знайдіть вишню без черв'яка за 30 секунд

19:30

РФ вдарила по Сумах рідкісною ракетою: Ігнат назвав несподівану причину

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти