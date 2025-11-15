Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

Російським військам знадобився 21 місяць, щоб просунутися від Авдіївки до Покровська.

https://glavred.net/front/kak-rf-udalos-prodvinutsya-v-pokrovske-v-isw-nazvali-reshayushchiy-faktor-10715666.html Посилання скопійоване

Просування окупантів в Покровську / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ISW

Ключові тези:

Окупанти змогли просунутися в Покровську лише нещодавно

Цьому посприяли постійні російські удари безпілотниками

Погіршення погодних умов також вплинуло на просування РФ

Наступ російської окупаційної армії у Покровську Донецької області став результатом не раптового прориву, а радше результатом виснажливого 21-місячного наступу, в якому брали участь щонайменше 170 тисяч окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російським військам знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Росія перекинула від 170 тис. до 220 тис. військових на Покровський напрямок", - йдеться у повідомленні. відео дня

Аналітики підкреслили, що окупанти вперше розпочали наступ на це місто у лютому 2024-го - після захоплення Авдіївки та почали створювати умови для захоплення прямими фронтальними атаками у березні. Втім, ці зусилля зазнали невдачі, а тому торік восени росіяни перейшли до кампанії обходу.

ISW додали, що росіяни змогли досягти значного прогресу в Покровську та його околицях лише нещодавно, після успішного досягнення часткового ефекту повітряного перекриття навесні-влітку 2025 року, що погіршило стан українських наземних ліній зв'язку, а також - після залучення значної кількості людських ресурсів.

"Такі фактори, як погіршення погодних умов у жовтні та листопаді цього року, також сприяли нещодавньому просуванню Росії в Покровську та його околицях, але не були вирішальними причинами", - зазначається у звіті.

Просування РФ до Покровська / фото: ISW

На думку аналітиків, багатомісячна кампанія армії Росії з повітряного перехоплення проти українських логістичних підрозділів у безпосередньому та ближньому тилу відіграла більш вирішальну роль у формуванні поля бою. Саме це дозволило ворогу просуватися в Покровську та поблизу нього.

"Постійні російські удари безпілотників по українській техніці змушували військовослужбовців Сил оборони проходити від 10 до 15 км, щоб дістатися до лінії фронту. Це суттєво вплинуло на здатність України своєчасно підкріпити Покровськ живою силою та технікою", - підсумували в ISW.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступна ціль РФ після Покровська

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що після покровська з імовірністю 95% наступною ціллю російських військ стане Костянтинівка.

"Коли місто буде взято, найімовірніше, далі російські війська підуть на Краматорськ і Слов'янськ. Насамперед це важливо з точки зору пропаганди, щоб можна було відзвітувати, що захоплена вся Донецька область", - наголосив він.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається пріоритетним для російських сил, тому українські підрозділи зміцнюють оборону, удосконалюють логістику та забезпечують військових усім необхідним.

Військовий оглядач Іван Тимочко говорив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відтермінував дедлайн для окупації військами РФ українського міста Покровськ в Донецькій області.

Водночас, майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповідав, що російські окупанти не відмовляються від наміру створити так звану "буферну зону" у Харківській області. У Вовчанську ворог намагається проникати в нових локаціях.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред