Ключовий для ворога маршрут на Донеччині підірвали: Атеш повідомив про диверсію

Що повідомили партизани:
- На Донеччині партизани провели диверсію
- Внаслідок підриву постачання військ РФ затримано
Агенти партизанського руху Атеш провели диверсію біля тимчасово окупованого Дебальцевого, що у Донецькій області. Про це повідомив рух у Telegram.
Внаслідок підривних дій було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ країни-агресорки Росії на Донецькому напрямку.
Який маршрут атакували партизани
Партизани наголосили, що спеціально вибрали цю точку для атаки, адже окупанти використовують маршрут для регулярного проходження складів з паливом, боєприпасами та технікою.
"Тут затримки у постачаннях безпосередньо впливають зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямі", - йдеться у повідомленні.
В Атеш додали, що систематичні удари по логістичних шляхах в тилу противника задля зниження його можливостей на фронті будуть продовжуватися.
Де ще постраждала логістика РФ
Не так давно партизани провели диверсію та паралізували залізницю окупантів і на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою, що в тимчасово окупованій частині Херсонської області.
Внаслідок підриву релейної шафи було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення. Важливо зазначити, що цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.
Операції партизанів в тилу противника - останні новини
Раніше Главред писав, що один із агентів партизанського руху Атеш паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області.
Напередодні також агенти Атеш у Костромі, що в країні-агресорці Росії, провели успішну диверсійну операцію, знищивши релейну шафу на залізничній гілці міста.
Нагадаємо, на початку серпня партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
