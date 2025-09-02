Ключовий для ворога маршрут на Донеччині підірвали: Атеш повідомив про диверсію

Рух важливою логістичною артерією окупантів перебито.

Партизани провели диверсію в глибокому тилу противника / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скрін з DeepState

Що повідомили партизани:

На Донеччині партизани провели диверсію

Внаслідок підриву постачання військ РФ затримано

Агенти партизанського руху Атеш провели диверсію біля тимчасово окупованого Дебальцевого, що у Донецькій області. Про це повідомив рух у Telegram.

Внаслідок підривних дій було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ країни-агресорки Росії на Донецькому напрямку.

Який маршрут атакували партизани

Партизани наголосили, що спеціально вибрали цю точку для атаки, адже окупанти використовують маршрут для регулярного проходження складів з паливом, боєприпасами та технікою.

"Тут затримки у постачаннях безпосередньо впливають зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямі", - йдеться у повідомленні.

В Атеш додали, що систематичні удари по логістичних шляхах в тилу противника задля зниження його можливостей на фронті будуть продовжуватися.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Де ще постраждала логістика РФ

Не так давно партизани провели диверсію та паралізували залізницю окупантів і на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою, що в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Внаслідок підриву релейної шафи було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення. Важливо зазначити, що цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.

Операції партизанів в тилу противника - останні новини

Раніше Главред писав, що один із агентів партизанського руху Атеш паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області.

Напередодні також агенти Атеш у Костромі, що в країні-агресорці Росії, провели успішну диверсійну операцію, знищивши релейну шафу на залізничній гілці міста.

Нагадаємо, на початку серпня партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



