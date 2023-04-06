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Лідер Китаю Сі Цзіньпінь відверто висловився про війну в Україні і закликав РФ до переговорів

6 квітня 2023, 14:57
За словами Сі Цзіньпіня, мирні переговори РФ і України потрібно почати "якомога швидше".
Сі Цзіньпінь, Макрон, Україна
Сі Цзіньпінь, Макрон, Україна / Alan Santos / PR / Roman Kubanskiy (Wikimedia Commons), president.gov.ua

Президент Китаю Сі Цзіньпінь 6 квітня зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном.

Лідер Китаю заявив, що потрібно відновити мирні переговори для врегулювання "української кризи", пише CNN.

Він також уточнив, що переговори потрібно почати "якомога швидше".

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"Китайський лідер підкреслив, він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якомога швидше і що можна буде знайти політичне рішення і збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки", - сказав лідер Китаю.

Що заявив Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпінем

При цьому Макрон заявив, що Китай може переконати Росію припинити бойові дії в Україні і повернути сторони за стіл переговорів.

Також Макрон висловив переконаність, що Китай "повинен зіграти важливу роль в побудові миру" і припинення війни в Україні.

"Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до тями і всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Війна в Україні - позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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