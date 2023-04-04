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Переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном: експерт розкрив ймовірний сценарій зустрічі

4 квітня 2023, 15:59
Володимир Зеленський перехоплює ініціативу, запрошуючи Сі Цзіньпіна в Україну, вважає Віталій Кулик.
Китай
Експерт оцінив ймовірність посередництва Китаю у врегулюванні в Україні / ua.depositphotos.com

Візит голови КНР Сі Цзіньпіна в Москву не дав якогось істотного бонусу, який Пекін міг "продати" Володимиру Зеленському і Заходу в частині посередницьких послуг по досягненню миру в Україні і домовленості про великі переговори між Україною і Росією, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

При цьому не відбулася і телефонна розмова після візиту Сі Цзіньпіна в Москву, а водночас Зеленський перехоплює ініціативу і через західні медіа запрошує Сі Цзіньпіна в Україну, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Таким чином Зеленський, і, відповідно, Україна пропонує власний порядок денний та говорить про те, що Сі Цзіньпін має приїхати в Україну. До речі, МЗС Китаю позитивно сприйняв це запрошення, однак не хоче говорити про терміни, час і тому подібне", — упевнений експерт.

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Він вважає, що найкращим варіантом може стати візит Сі Цзіньпіна в Україну: "Але я думаю, що Китай піде на інший, проміжний сценарій: відбудуться онлайн-консультації між дипломатичними відомствами Китаю та України, а зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна відбудеться в третій країні під час одного з міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо)".

Співрозмовник пояснив, що ця розмова буде не найвигіднішим форматом, як цього хотіли б у Києві, але вона неодмінно має відбутися, якщо Китай ще буде розігрувати посередницьку карту у війні в Україні.

Водночас він підкреслив, що будь-які твердження про союзницькі відносини Китаю з РФ або будь-якою іншою країною - "це нісенітниця". При цьому він вважає, що запропонований Китаєм "мирний план" не може стати основою великого переговорного процесу.

"Але це не виключає того, що Китай з Туреччиною не можуть створити концепт інтересів, які підштовхнуть Росію до якихось поступок і реального діалогу. Поки що ми цього не спостерігаємо – Китай на міжнародних майданчиках солідаризується з Росією, оскільки розглядає її як інструмент тиску на Захід. З цього випливає, що Китай зацікавлений в тому, щоб війна в Україні продовжилася. Принаймні не в гарячій фазі, а з малою інтенсивністю, але щоб ці протистояння між Росією та Заходом в Україні (як вони це бачать) знекровлювало і Захід, і Росію. Росія стає більш договороздатною стосовно Китаю, перетворюється на звичайного клієнта китайської допомоги, інвестицій та технологій, а в кінці – на політично залежного субʼєкта, яким Китай може маніпулювати. А Захід, витрачаючи гроші, техніку і потенціал, стає більш поступливим в частині економічного протистояння з Китаєм і не педалює безпекових питань, щодо яких Китай нервує, зокрема Тайваня. Для України це не дуже добре, і саме про це Зеленський має говорити з Сі Цзіньпінем, бо саме так це виглядає з Києва", — додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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Володимир Зеленський Сі Цзіньпін новини Китаю
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