'У Путіна була невдала зустріч із Сі Цзіньпінем': Зеленський прокоментував ядерні погрози РФ

Зеленський підкреслив, що президенту країни-агресорки необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою.

Зеленський прокоментував ядерні погрози РФ / колаж фото УНІАН и ua.depositphotos.com

Бажання російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі свідчить про те, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем пройшла невдало. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на саміті в Бучі.

"Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм. (Росії - ред.) потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила", - сказав глава держави

На його думку, президенту країни-агресорки необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою.

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"Це ще раз підкреслює, що треба показувати якісь політичні кроки, або перемоги президенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити і навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться. Питання в тому, що він просто не жаліє наших людей і вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації", - підкреслив Зеленський.

Український гарант також вважає, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі свідчить про втрату суб'єктності режиму Лукашенка, адже він більше не вирішує, яку зброю буде розміщено на його території.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо голова Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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