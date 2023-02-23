США можуть оприлюднити дані розвідки про плани Китаю постачати зброю РФ - WSJ

Пекін поки не ухвалив рішення про постачання зброї РФ, вважають у розвідці.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін / kremlin.ru

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України. Про це пише газета Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в Білому домі

За даними співрозмовників WSJ, Китай досі поводився обережно, в основному обмежуючись покупкою у РФ нафти. Однак зараз китайське керівництво розмірковує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.

За оцінкою розвідок США і союзників, в питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше невизначеності. За оцінкою розвідок, Пекін поки не ухвалив рішення про постачання зброї РФ.

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Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 18 лютого американський телеканал CNN повідомив, що головний радник глави Китаю Ван Н на Мюнхенській конференції вперше назвав напад Росії на Україну війною та анонсував публікацію Пекіном документа з позицією країни щодо військових дій.

Пізніше постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай днями збирається опублікувати документ, в якому Пекін викладе свою позицію щодо війни Росії проти України. Китайська держава ніколи не називала документ "мирним планом" і має намір підкреслити повагу територіальної цілісності, суверенітету і безпеки всіх країн. Пекін закликатиме до "миру, діалогу і врегулювання".

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