Сі Цзіньпін оголосив, що готує Китай до війни - Foreign Affairs

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін торкнувся теми війни в чотирьох окремих промовах, в одній з яких сказав своїм генералам "сміливо воювати".

Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово - Foreign Affairs / ua.depositphotos.com

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на щорічному засіданні китайського парламенту зробив заяву, згідно з якою Пекін повинен готуватися до війни. У чотирьох окремих промовах він згадав про готовність до війни і сказав своїм генералам "сміливо воювати". По той бік Тайванської протоки в містах вже будуються нові бомбосховища, а по всій країні створюються офіси "Національної оборонної мобілізації". При цьому наразі не можна сказати, що конфлікт є неминучим.

Як повідомляє Foreign Affairs, китайський очільник Сі Цзіньпін під час свого виступу на щорічному засіданні парламенту Китаю і його вищому політичному консультативному органі сказав про те, що готує державу до війни. Журналісти пишуть, що таку заяву світ "повинен сприймати всерйоз".

Зазначено, що глава КНР говорив про війну в 4 окремих промовах, в одній з яких сказав генералам "сміливо воювати".

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Крім того, уряд Китаю оприлюднив інформацію про збільшення оборонного бюджету країни на 7,2%, який вже подвоївся за останні 10 років.

Також Пекін збирається знизити свою залежність від іноземного імпорту зерна.

Більш того, в останні місяці Китаю опублікував нові закони про військову готовність. Відомо про будівництво бомбосховищ у містах по той бік Тайванської протоки, а також створення додаткових офісів "Національної оборонної мобілізації" по всій території китайської держави.

На думку видання, поки зарано говорити, що означають такі події - наразі не можна сказати, що конфлікт вже є неминучим.

"Але щось змінилося в Пекіні, і цього політики і бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі говорить, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово", - підкреслили в Foreign Affairs.

Китай взяв курс на агресивну зовнішню політику

Російський соціолог і журналіст Ігор Яковенко раніше заявив, що рішення, які були ухвалені на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю, матимуть серйозні наслідки для світової спільноти. Пекін встановив твердий курс на розвиток імперських настроїв і більш агресивну зовнішню політику. У КНР відмовилися від багаторічної колективної диктатури і зробили ставку на одноосібне керівництво країною Сі Цзіньпіном.

Політолог Тарас Загородній зазначив, що політика Китаю після переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін помітно посилилася. Пекін вважає свою модель бачення світу правильною, а концепцію Заходу – неспроможною.

"Після переобрання на третій термін лідер КНР Сі Цзіньпін серйозно пожвавився. Китайська політика стала досить агресивною, що стало великою проблемою Китаю, який потрапив у свій світоглядний курс... На останньому з'їзді Комуністичної партії заявили, що перейшли від малого процвітання до побудови спільноти людства єдиної долі. Відповідно до цієї позиції, китайська модель є правильною, а західна – неправильною. Відповідно, всі повинні підлаштовуватися під модель, яку Китай вважає істинною", - сказав експерт.

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Загроза військового вторгнення Китаю на Тайвань: