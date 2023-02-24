Зеленський: "Я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном"

Президент України переконаний, що ця зустріч буде корисною для обох країн.

Зеленський планує зустрітися з Сі Цзіньпіном / Колаж фото Офіс президента, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський особисто планує зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це він заявив під час пресконференції, яку він проводить у річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України переконаний, що ця зустріч буде корисною для обох країн.

"Я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. Я впевнений, це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війні, питання в тому, що ми держави, зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини. Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність, а значить має зробити все, щоб Росія вийшла з нашої території. В цьому і є повага до суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

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"Мирний план" Китаю: що відомо

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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