"Образа серйозна": Сі Цзіньпін сильно принизив самозакоханого Путіна - Санніков

Путіна у світовій пресі вже назвали васалом, нагадав білоруський політичний і громадський діяч.

Сі Цзіньпін сильно принизив самозакоханого Путіна / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін міг образитися на Сі Цзіньпіна після його візиту до Москви, впевнений Білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Сі Цзіньпін поїхав раніше, ніхто його з високого рівня чиновників не проводжав.

"Не було і обіймів перед від'їздом – після вечері вони з Путіним досить сухо попрощалися. Образа серйозна, адже Путіна у світовій пресі називали васалом. Вся світова преса писала, що Путін був принижений, і принижено чогось просив, а Сі Цзіньпін поводився досить впевнено, владно. Звичайно, Путіну як людині з хворим самолюбством було дуже неприємно, а знаючи його гебістський характер, йому потрібно зробити щось нишком. Тому і тут він почекав від'їзду Сі Цзіньпіна і тут же зробив заяву", - пояснив експерт.

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Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений тікати з Білорусі та шукати політичного притулку у Великобританії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

21 березня за підсумками зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна був підписаний договір. Також сторони зробили заява про війну в Україні.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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