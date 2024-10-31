Кремль не впевнений, що війна в Україні закінчиться за 2 роки - ISW

Формування політики виборів залежить від того, чи продовжиться війна в Україні у 2026 році.

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Скільки триватиме війна в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези із повідомлення ISW:

Кремль не знає, чи закінчиться війна протягом наступних двох років

В РФ не розуміють, як готуватись до виборів Держдуми

Новим політичним курсом росіян буде "патріотичний соціалізм"

Кремль намагається підготуватися до виборчої кампанії до Держдуми у вересні 2026 року, але там не впевненні, що РФ зможе закінчити війну протягом наступних двох років. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російське опозиційне видання "Медуза" повідомило, що перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко не почав планувати "контури" думських виборів 2026 року, хоча Кремль зазвичай робить це за два роки до виборів.

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Джерело, близьке до адміністрації президента, повідомило, що формування політики виборів залежить від того, чи продовжиться війна в Україні у 2026 році.

Крім того, джерело в керівництві "Єдиної Росії" заявило, що поки неясно, чи повинні в кампанії "Єдиної Росії 2026" бути військові кадри або людина, яка "символізує повернення до мирного життя".

"Джерело заявило, що якщо війна закінчиться, то Кремлю знадобляться "помірковані сили". Зокрема, "Справедлива Росія" провела з’їзд 26 жовтня і оголосила, що її новим політичним курсом буде "патріотичний соціалізм", який партія назвала необхідним під час війни Росії в Україні та "твердо базується на великих досягненнях російської цивілізації та найважливіших умов подальшого розвитку", - йдеться у повідомленні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на півдні війська країни-агресора РФ можуть різко активізувати бойові дії для відволікання Сил оборони України від Донбасу. Не можна виключати, що на Запорізькому напрямку росіяни застосують тактику "тисячі порізів".

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Путін змушений змінити спосіб ведення війни проти України через економічні проблеми та брак людських ресурсів.

Крім того, аналітик BILD Юліан Рьопке вважає, що російські окупанти за нинішніх темпів просування на Донбасі дійдуть до Дніпропетровської області за півроку.

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