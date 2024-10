Кремль не впевнений, що війна в Україні закінчиться за 2 роки - ISW

Ключові тези із повідомлення ISW:

Кремль намагається підготуватися до виборчої кампанії до Держдуми у вересні 2026 року, але там не впевненні, що РФ зможе закінчити війну протягом наступних двох років. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російське опозиційне видання "Медуза" повідомило, що перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко не почав планувати "контури" думських виборів 2026 року, хоча Кремль зазвичай робить це за два роки до виборів.

Джерело, близьке до адміністрації президента, повідомило, що формування політики виборів залежить від того, чи продовжиться війна в Україні у 2026 році.

Крім того, джерело в керівництві "Єдиної Росії" заявило, що поки неясно, чи повинні в кампанії "Єдиної Росії 2026" бути військові кадри або людина, яка "символізує повернення до мирного життя".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.