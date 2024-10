Путін різко змінив план ведення війни: в ISW розкрили серйозні проблеми в РФ

Коротко про головне:

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Путін змушений змінити спосіб ведення війни проти України через економічні проблеми та брак людських ресурсів.

Експерти нагадали, що економіка РФ та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що створює гострі виклики для російського диктатора, який хоче підтримувати війну високої інтенсивності в довгостроковій перспективі.

Видання The Washington Post повідомило, що російська економіка значно "перегрілась", оскільки високі військові витрати стимулювали економічне зростання таким чином, що змусило російські компанії штучно підвищувати зарплати, щоб задовольнити попит на робочу силу, щоб конкурувати заплатами військових. Російські компанії дедалі змушені частіше підвищувати зарплати працівникам і вони вже в кілька разів перевищують типові середні показники по галузі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.