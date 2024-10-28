Путін різко змінив план ведення війни: в ISW розкрили серйозні проблеми в РФ

Російська економіка значно "перегрілась", оскільки високі військові витрати стимулювали економічне зростання.

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У Путіна проблеми через війну в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Коротко про головне:

Російська економіка та військові зусилля "перегрілись"

Великі військові витрати стимулювали різке економічне зростання

Путін може оголосити загальну мобілізацію

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Путін змушений змінити спосіб ведення війни проти України через економічні проблеми та брак людських ресурсів.

"Витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки Росія продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті. Російські ресурси обмежені, і Путін не може не рахуватися з цими витратами нескінченно довго. Російська економіка досягне точки вигорання. Ця точка вигорання завдасть величезних збитків російському суспільству, що може змусити Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму", - йдеться у повідомленні ISW. відео дня

Експерти нагадали, що економіка РФ та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що створює гострі виклики для російського диктатора, який хоче підтримувати війну високої інтенсивності в довгостроковій перспективі.

Видання The Washington Post повідомило, що російська економіка значно "перегрілась", оскільки високі військові витрати стимулювали економічне зростання таким чином, що змусило російські компанії штучно підвищувати зарплати, щоб задовольнити попит на робочу силу, щоб конкурувати заплатами військових. Російські компанії дедалі змушені частіше підвищувати зарплати працівникам і вони вже в кілька разів перевищують типові середні показники по галузі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Сама голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила ще в липні 2024 року, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані".

Російська регіональна влада значно збільшує одноразові виплати тим, хто погодиться підписати контракт і поїхати на війну, оскільки РФ необхідно підтримувати темп поповнення втрат на фронті (приблизно 30 000 військових на місяць).

"Це підкреслює той факт, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і повинна фінансово і соціально рахуватися з постійно зростаючими витратами на поповнення втрат на фронті за рахунок різних шляхів розгортання збройних сил. Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму, і тому вдався до криптомобілізаційних зусиль, які, схоже, створюють все більше і більше навантаження на російську економіку воєнного часу. Нещодавня поява північнокорейських військ на території Росії і повідомлення про їхнє розгортання в зоні бойових дій у Курській області ще раз свідчать про те, що вся путінська система генерування сили є дуже крихкою", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Курській області - новини Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом. У ГУР підтвердили прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Серед цих 12 тисяч солдатів 500 - офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ. Сергій Згурець повідомив, що росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренева до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог кинув на прорив оборони ЗСУ велике військо. Рух росіян розпочався в районі сіл Апанасівка-Снагість, Журавлі-Калинів, Погребки та Бірки. Таким чином, РФ діє одразу з чотирьох напрямків.

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