Захід міг цього уникнути, але досі робить недостатньо для підтримки України, підкреслив аналітик Юліан Рьопке.

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Вже за півроку російська армія буде під Дніпром / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Головні тези Рьопке:

Росія захопила вісім сіл на Донбасі всього за три дні

Темпи просування ЗС РФ - 2-5 кілометрів на добу

Фронт на півдні Донецької області "обвалюється"

Російські окупанти за нинішніх темпів просування на Донбасі дійдуть до Дніпропетровської області за півроку, вважає аналітик BILD Юліан Рьопке.

У своєму профілі на Х (колишній Twitter) Рьопке, посилаючись на українські і російські джерела, стверджує, що за останні три дні армія країни-агресорки захопила ще 8 населених пунктів в Донецькій області — Богоявленка, Катеринівка, Ізмайлівка, Олександропіль, Гірник, Селидове, Шахтарське і Вишневе.

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Варто зауважити, що у пабліках українських військових Селидове станом на ранок 27 жовтня фігурувало на мапі зони, де точаться активні бойові дії.

З цього Рьопке робить висновки, що "фронт на півдні Донецької області обвалюється".

"Ідеться про (територіальні, — Главред) втрати 2-5 кілометрів на добу. Такими темпами Росії ще треба півроку, щоб дійти до Дніпропетровської області", — написав аналітик.

Рьопке звинуватив Захід у недостатній підтримці української армії. На зараз, за його словами, Україна "програє війну".

Європа і Штати могли би запобігти поразці відправкою озброєння у більших обсягах та скасуванням обмежень на удари по РФ, але через їхню нерішучість "доводиться лише (майже) пасивно спостерігати за катастрофою", підсумував Рьопке.

Війна в Україні - прогнози щодо завершення

Як писав Главред, на думку командира протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади Олега Романова "Ромаха", війна Росії проти України навряд чи завершиться в найближчі місяці - Путін поставив економіку своєї країни на військові рейки і навряд чи має намір зупинятися.

Ба більше, після вступу КНДР у війну проти Україні, ЗМІ пишуть про наближення Третьої світової. Незабаром інші країни по обидва боки війни можуть наслідувати приклад Північної Кореї, зокрема, Велика Британія та Франція, які раніше вже говорили про таку можливість, вважає The Telegraph.

Експерт Олексій Копитько вважає, що до виборів у США можна уникнути найгіршого (і Україна з цим непогано справляється), але після них нічого не закінчиться. Зате можуть повною мірою проявитися виклики, яких немає зараз. А саме - виклики підготовки вимушених, але вкрай непопулярних рішень.

"Це стосується не тільки можливих умов припинення вогню. Це стосується неминучого скорочення інфраструктури (культурної, соціальної, освітньої тощо) через відсутність людей і грошей", - зазначив він у блозі на Главреді.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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