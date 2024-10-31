Загроза перенесення війни за Дніпро: РФ збирає ударний кулак на півдні – експерт

Завдання південного фронту – показати можливість перенесення театру бойових дій, каже Дмитро Снєгирьов.

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Коротко:

Ворог може застосувати тактику "тисячі порізів"

РФ збирає угруповання на півдні

На півдні війська країни-агресора РФ можуть різко активізувати бойові дії для відволікання Сил оборони України від Донбасу, заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Не можна виключати, що на Запорізькому напрямку росіяни застосують тактику "тисячі порізів", підкреслив він у коментарі Фокусу.

Експерт нагадав про те, що Донецький фронт все ж став основним напрямком ударів окупантів РФ.

"На Куп'янському напрямку гаряче, там створюється ударне угруповання флангового охоплення з півдня. У районі Роботиного і Малої Токмачки посилено працюють ПКС РФ. Завдання південного фронту - показати можливість перенесення театру бойових дій за Дніпро", - уточнив він.

Водночас Снєгирьов додав, що погодні умови знизять інтенсивність дронових атак, що водночас погіршить оборонні спроможності ЗСУ.

Однак при цьому варто враховувати й те, що при цьому впаде й активність ПКС Росії, резюмував експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що РФ накопичила 120 тисяч військових на фронті. На Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Куп'янському напрямку Харківської області війська країни-окупанта РФ прагнуть максимально закріпитися на лівобережному плацдармі, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Як повідомляв раніше Главред, Сили оборони продовжують успішно стримувати російські війська на півдні. Однак Владислав Волошин повідомив, що на цій ділянці фронту українським силам протистоїть близько 200 тисяч російських окупантів. РФ розподіляє сили за напрямками, оцінюючи, де найбільше нарощуються їхні зусилля.

Дивіться відео - кремлівські генерали в паніці через несподіваний удар ЗСУ:

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