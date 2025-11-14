Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР - ГУР

Коротко:
- Північнокорейцям обіцяють платити приблизно 2,5 долара за годину роботи
- Зміна триватиме не менше 12 годин
Кремль до кінця поточного року планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників для роботи на підприємствах окремої економічної зони Алабуга в Татарстані. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у п'ятницю, 14 листопада.
"Саме в Алабузі виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/Герань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочої сили наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулася зустріч місцевих чиновників із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників", - ідеться в повідомленні.
Зазначено, що іноземній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме не менше 12 годин.
"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - додали в ГУР.
Постачання зброї і солдатів із КНДР до Росії
Як писав Главред, Північна Корея стала одним із ключових джерел боєприпасів для російської армії. За даними Reuters, за 20 місяців КНДР передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Поставки відбуваються масово і системно - морськими і залізничними маршрутами.
У січні 2025 року видання The New York Times писало, що північнокорейських солдатів, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, було відкликано з лінії фронту після важких втрат.
Влітку 2025 року член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен із посиланням на дані південнокорейської розвідки повідомляв, що року Північна Корея може спрямувати додаткові війська в Росію для участі у війні проти України.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобування, аналітичне опрацювання, обробку та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
