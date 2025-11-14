Рус
Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР - ГУР

Віталій Кірсанов
14 листопада 2025, 12:26
35
Північнокорейці працюватимуть у Татарстані, де виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/Герань.
Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР
Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Північнокорейцям обіцяють платити приблизно 2,5 долара за годину роботи
  • Зміна триватиме не менше 12 годин

Кремль до кінця поточного року планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників для роботи на підприємствах окремої економічної зони Алабуга в Татарстані. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у п'ятницю, 14 листопада.

"Саме в Алабузі виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/Герань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочої сили наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулася зустріч місцевих чиновників із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Зазначено, що іноземній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме не менше 12 годин.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - додали в ГУР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Інфографіка: Главред

Постачання зброї і солдатів із КНДР до Росії

Як писав Главред, Північна Корея стала одним із ключових джерел боєприпасів для російської армії. За даними Reuters, за 20 місяців КНДР передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Поставки відбуваються масово і системно - морськими і залізничними маршрутами.

У січні 2025 року видання The New York Times писало, що північнокорейських солдатів, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, було відкликано з лінії фронту після важких втрат.

Влітку 2025 року член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен із посиланням на дані південнокорейської розвідки повідомляв, що року Північна Корея може спрямувати додаткові війська в Росію для участі у війні проти України.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобування, аналітичне опрацювання, обробку та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини КНДР дрони ГУР війна Росії та України Дрон Shahed-136
