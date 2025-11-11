Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - експерт відповів

Питання в системності, а ще - в кількості дронів і ракет, які будуть на озброєнні в Україні.

Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - Ступак / Колаж: Главред, фото: Соцмережі Івана Ступака, t.me/exilenova_plus

Про що сказав Ступак:

Україна може знищити російську нафтову галузь

Щоб бити по великих НПЗ, потрібна ритмічність та системність ударів по окремих об’єктах

Не менш важливим є кількість нашого озброєння для відчутних наслідків

Україна вже більше року завдає ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів. Але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці, тому ще рано говорити про значні результати. Якщо системно продовжувати, то рано чи пізно точка перелому настане.

Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак. Він вважає, що Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь - питання в кількості дронів і ракет, які будуть на озброєнні України.

"Українські удари дійсно можуть якщо не поховати російську нафтову галузь, то поставити її на коліна або в позицію літери "z", яку в Росії дуже люблять, тим самим позбавивши РФ великої кількості доходів. Чому я говорю тільки про здатність поставити на коліна? Тому що за Уралом розташована величезна кількість нафтопереробних заводів, які теж можуть виробляти паливо" - пояснює Ступак.

Втім, за його словами, НПЗ, розташовані на європейській частині Росії, забезпечують левову частку російського населення паливом.

В чому складність ураження нафтопереробних заводів Росії

Експерт пояснює, що нафтопереробні заводи - це величезні споруди. Коли кажуть, що Україна вразила, наприклад, Афіпський НПЗ, це не означає, що він більше не працює. Це означає, що якась його частина на час виведена з ладу і поки що припинила роботу, але через три тижні все знову запрацює.

Яка тактика потрібна, щоб удари по нафтовій галузі відчутно вплинули на економіку РФ

"Якщо удари України стануть більш ритмічними, і щодня буде прилітати по одному і тому ж НПЗ, і установки одна за одною будуть знищуватися, це інша справа" - каже Ступак.

За його словами, Україні потрібно працювати в цьому напрямку - важлива системність. Він додає, що, можливо, поки великих результатів немає, але потрібно продовжувати, і рано чи пізно точка неповернення настане.

Удари України вглиб Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 листопада, українські дрони атакували російський чорноморський порт Туапсе. Як повідомляло Reuters, станом на 5 листопада, порт призупинив експорт палива.

Раніше, Генеральний штаб України повідомляв, що в ніч на 4 листопада Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Це один із найбільших російських нафтопереробних заводів із потужністю до 18 млн тонн на рік, який забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Нагадаємо, Сили оборони України своїми останніми атаками перевіряють ефективність системи протиповітряної оборони Москви. Про це повідомив соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

