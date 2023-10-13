УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Конфлікт загострюється: "Хезболла" заявила про готовність воювати проти Ізраїлю

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2023, 17:01 оновлено 13 жовтня, 17:30
Бойовики стверджують, що вступлять в бій проти Ізраїлю, "коли настане відповідний час".
Хболезла, Ізраїль
Хболезла хоче вступити у війну проти Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Ліванський бойовий рух Хезболла, який визнаний терористичним, заявив про готовність воювати проти Ізраїля на боці ХАМАСу. Про це заявив заступник лідера Хезболли Наїм Кассем на пропалестинському мітингу в Бейруті, повідомляє The Times of Israel .

Поки невідомо, коли саме вони вступлять в бій. Бойовики кажуть, що це випадково, "коли настане підходящий час".

"Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми це зробимо", - сказав Кассем.

відео дня

Варто відзначити, що бойовики Хезболли контролюють південну частину Лівану.

Що таке Хезболла?

Хезболла - ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація. Вона контролює південну частину Лівану. Ізраїль, США, Канада та Бахрейн визнали організацію терористичною. Водночас ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною зовнішню організацію безпеки "Хезболли", пише Вікіпедія.

​​​​​​

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. Свої атаки вони провели з Сектору Гази. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет.

Наступного дня, 8 жовтня, Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

10 жовтня Міноборони країни заявило, що Ізраїль наближається до повноцінного наступу в Секторі Гази. На думку відомства, війна може тривати кілька тижнів або місяців.

Пізніше Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС. У Генеральному штабі армії Ізраїлю призначили відповідального за захист терористів ХАМАС і заявили, що днями нанесуть нищівний удар по бойовиках.

Інші новини:​​​​

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Ізраїль вторгнення Росії Хезболла
Реклама

Головне за день

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

17:56 Україна
Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

17:37 Україна
Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

17:35 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:56

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

17:37

Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

17:35

Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

17:06

Які квіти посадити у жовтні, щоб виріс розкішний квітник навесні

17:01

Конфлікт загострюється: "Хезболла" заявила про готовність воювати проти Ізраїлю

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
16:57

Премія Дарвіна для окупантів: росіяни підбили свою БМП, яка переїхала солдата РФ

16:42

Що зробити 14 жовтня, щоб зцілитися від хвороб: прикмети та заборони дня

16:41

Зроблю пожежу в теплих місцях: колишня Остапчука подалася "у всі тяжкі"

16:37

Досвідчена домогосподарка показала копійчаний засіб з аптеки, який відчистить будь-який побутовий прилад від жовтизни

Реклама
16:37

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

16:33

"Виходила на фестиваль Михалкова": зірка "Скаженого весілля" жорстко розніс "мовчунку" Безрук

16:25

Колони у вогні: Росіяни кинули всі сили на захоплення великого міста на Сході

15:46

Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

15:45

"ХАМАС влаштував Бучу": журналіст назвав розпалювачів війни на Близькому Сході

15:43

Шлюб Трінчер і Волошина: чоловік співачки зареєструвався на Tinder

15:39

Викинь їх з рук негайно: чи можна збирати гриби біля дороги і поруч з поганками

15:25

Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

15:23

Церковне свято 14 жовтня: що не можна робити на Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія

15:08

Тарабарова розсекретила свої заробітки

15:05

"Сезон буде складним": Шмигаль анонсував увімкнення опалення в Україні

Реклама
14:52

"Захоплююся мовою, культурою": Борис Джонсон скандально оголосив себе русофілом

14:49

РФ готує масовані удари: у ЗСУ попередили про терміни та назвали цілі атак

14:29

Наслідки будуть катастрофічні: ЗСУ повідомили про тривожні новини для ворога

14:25

Боррель розніс Китай через Росію: довіра підірвана, нехай допоможуть Україні

14:19

Місячний календар 14 жовтня 2023: новий місячний цикл віщує найспокійніший період жовтня

14:18

В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

14:13

Святослав Вакарчук готується порадувати шанувальників новим альбомом

13:44

Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

13:36

Для українських юристів відкриються нові горизонти! І все завдяки юридчному маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ" новости компании

13:31

Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

12:46

Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

12:32

Головоломка, яка під силу лише геніям: потрібно знайти число 869 за 19 секунд

12:25

У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

12:16

Чи можна отримувати відразу і пільги на ЖКГ, і субсидію: чиновники дали відповідь

12:10

Яке свято завтра 14 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

12:04

Гайтана показала свою красуню-доньку у вишиванці

11:50

Випалюють ціле місто: росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки - Єрмак

11:35

"Загинув від рук зрадника": зірка "Кріпосної" розповіла про останній бій близького родича

11:29

"Нема тебе, нема дома": у мережі згадали пронизливе звернення Ніни Матвієнко до дочкиВідео

11:25

Ситуація майже критична: ворог застосував нову тактику штурмів - офіцер ЗСУ

Реклама
10:56

РФ вдарила по Покровську, зруйновано дві будівлі: багато поранених, є жертваФото

10:51

Гороскоп на завтра 14 жовтня 2023: Тельцю - втрата грошей, Терезам - зрада

10:43

Росія накопичує ракети: розвідка Британії попередила про масовані обстріли

10:31

Мобілізація в Україні: чи мають право співробітники ТЦК перевіряти документи

10:01

ЗСУ тримаються, йдуть дуже важкі бої: в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці

09:58

Це могла бути наша торпеда: полковник ЗСУ розповів деталі удару по кораблю РФ

09:45

Кіркоров, Бузова, Баста: співачка-втікачка Asti зіграла в новорічному фільмі з путіністами

09:28

Путін знайшов винуватця конфлікту на Близькому СходіПогляд

09:04

"Лізуть, як таргани, привозять свіжак": РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення

08:58

Учасниця "Майстер Шеф" показала, як приготувати фучки, старовинні українські оладки з квашеної капусти

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти