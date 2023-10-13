Конфлікт загострюється: "Хезболла" заявила про готовність воювати проти Ізраїлю

Бойовики стверджують, що вступлять в бій проти Ізраїлю, "коли настане відповідний час".

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Хболезла хоче вступити у війну проти Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Ліванський бойовий рух Хезболла, який визнаний терористичним, заявив про готовність воювати проти Ізраїля на боці ХАМАСу. Про це заявив заступник лідера Хезболли Наїм Кассем на пропалестинському мітингу в Бейруті, повідомляє The Times of Israel .

Поки невідомо, коли саме вони вступлять в бій. Бойовики кажуть, що це випадково, "коли настане підходящий час".

"Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми це зробимо", - сказав Кассем. відео дня

Варто відзначити, що бойовики Хезболли контролюють південну частину Лівану.

Що таке Хезболла? Хезболла - ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація. Вона контролює південну частину Лівану. Ізраїль, США, Канада та Бахрейн визнали організацію терористичною. Водночас ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною зовнішню організацію безпеки "Хезболли", пише Вікіпедія.

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Напад терористів ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль . Бойовики вдарили по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. Свої атаки вони провели з Сектору Гази. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет.

Наступного дня, 8 жовтня, Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни . Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

10 жовтня Міноборони країни заявило, що Ізраїль наближається до повноцінного наступу в Секторі Гази . На думку відомства, війна може тривати кілька тижнів або місяців.

Пізніше Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС . У Генеральному штабі армії Ізраїлю призначили відповідального за захист терористів ХАМАС і заявили, що днями нанесуть нищівний удар по бойовиках.

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