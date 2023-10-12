'Спецслужби заснули': колишній розвідник розповів, як ХАМАС пробрався в Ізраїль

Однією ключовою помилкою Ізраїлю стала довіра до власної військової сили, розповів Купервассер.

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Як ХАМАС напав на Ізраїль / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Колишній голова аналітичного відділу ізраїльської військової розвідки Йоссі Купервассер вважає, що палестинський ісламський рух ХАМАС спеціально намагався створити враження, що не має наміру нападати. Бойовики утримувалися від масивних атак і вдавали, що не зацікавлені у новій війні з Ізраїлем, водночас таємно розробляючи плани нападу на країну.

Про це аналітик розповів виданню BILD під час обговорення причин провалу ізраїльських спецслужб, що дозволило сотням терористів пробратися в країну та здійснити атаку на ізраїльтян.

"Ізраїльські спецслужби заснули... Ізраїль не розумів істинної природи ХАМАСу, радикальної ісламської фанатичної організації... Люди хотіли вірити, що ХАМАС хоче покращити життя палестинців у Секторі Гази. Що дозволить тисячам палестинців приїжджати до Ізраїлю щодня і працювати, задовольнить ХАМАС", - додав Купервассер. відео дня

На його думку, ще однією ключовою помилкою Ізраїлю стала довіра до власної військової сили.

"Ми думали, що оскільки ми знайшли вирішення проблеми їхніх ракетних атак і ліквідували тунелі, ми будемо в безпеці. Ми мали зрозуміти: якщо ми зачинимо двері, вони увійдуть через вікно. І це саме те, що вони зробили", - зазначив Купервассер.

Ситуація в Ізраїлі: що відомо

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Ізраїль заявив про початок "довгої і важкої війни". Також Ізраїль після оцінки ситуації ізраїльськими військовими оголосив про закриту зону у Секторі Гази.

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС. Відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль. Не виключено, що в районі все ще є терористи.

Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Ізраїль здійснив перехід до вкрай масштабного маневру, що атакує, рівних якому за потужністю раніше не проводилося, зазначив Нетаньяху.

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