Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС: у ЦАХАЛ зробили заяву

У Генеральному штабі армії оборони Ізраїлю назвали відповідального за напад терористів ХАМАС і заявили, що завдадуть нищівного удару по бойовиках.

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ЦАХАЛ відповідальний за безпеку, але 7 жовтня, коли напали терористи ХАМАС, забезпечити безпеку не змогли - глава Генштабу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Армія Ізраїлю повинна була забезпечити безпеку своєї держави і суспільства, але не впоралася з таким завданням. Буде проведено розслідування, під час якого встановлять винних. Відповідальним за напад ХАМАС є правитель Сектора Гази Яхья Сінвар. Про це заявив керівник Генерального штабу ЦАХАЛ Герци Халеві.

Як повідомляє Новини Ізраїлю, влада Ізраїлю встановить винних у провалі заходів, спрямованих на захист держави і громадян.

"ЦАХАЛ відповідальний за безпеку країни і її громадян, але у суботу вранці в районі сектора Газа ми забезпечити цю безпеку не змогли. Ми розберемося і проведемо розслідування. Але зараз час війни", - сказав Халеві. відео дня

Також він додав, що наразі не варто критикувати військових, які і в день військового вторгнення терористів здійснили чимало подвигів – вони негайно вступили в бій, щоб зупинити ворожу атаку.

Крім того, глава Генштабу назвав правителя Сектора Гази винним у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

"За цей огидний напад відповідальний Яхья Сінвар, правитель сектора Газа, і тому він і всі, хто йому підпорядковується, засуджені до смерті. Ми атакуємо їх, ми розіб'ємо їх і зруйнуємо всю їхню систему", - підкреслив Герци Халеві.

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики завдали ударів по центральній і південній частині країни з моря, повітря і суші. Бойовики провели свої атаки з Сектора Газа. За даними Єрусалиму, терористи випустили по ізраїльській території понад 2200 ракет.

Наступного дня, 8 жовтня, Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Газа, заявили у Міноборони країни 10 жовтня. У відомстві вважають, що війна може тривати декілька тижнів або місяців.

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