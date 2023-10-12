"Залізний купол" чекати не варто: експерт відповів, чим Ізраїль може допомогти Україні

Однак, зауважив ізраїльський журналіст, ці поставки будуть відбуватися дуже поступово.

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Нетаньяху може перевзутися, якщо дізнається, що РФ допомагала ХАМАС / Колаж : Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Ізраїль після завершення боїв може почати поставки Києву деяких видів озброєння. Щоправда, це не стосується систем "Залізний купол". Ізраїльський журналіст Цві Зільбер в інтерв'ю Главреду розповів, чого ж чекати від Тель-Авіва для України у разі перемоги над ХАМАС.

Зільбер, зокрема, зауважив, що Ізраїль до нового витка ескалації активно підтримував Україну на дипломатичному рівні. Але наразі Київ більше потребує озброєння.

"Я думаю, що Ізраїлю є що запропонувати Україні у плані супутникових даних, розвідки, кіберзброї", - сказав журналіст. відео дня

Однак ці поставки, якщо і будуть відбуватися, то "дуже поступово". При цьому мова не йде про систему ППО "Залізний купол".

"Залізний купол" Ізраїль не дасть - у нас у самих його не вистачає, ми це зараз бачимо. І він ефективніший для маленьких ракет, тому одна батарея "Залізного купола" абсолютно ніяких проблем для України б не вирішила", - вважає Зільбер.

Але з якихось інших видів озброєння Ізраїль, можливо, зніме ембарго щодо поставок в Україну озброєнь, які містять ізраїльські комплектуючі.

"Ми знаємо, що в минулому Ізраїль блокував деякі поставки, саме побоюючись Росії. Але в міру того, як РФ буде слабшати, і в залежності від становища на фронті, все може змінитися", - додав Зільбер.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, зауважив Зільбер, може перевзутися дуже швидко.

"Ми це бачили багато разів. І якщо йому покладуть на стіл докази, що Путін якось причетний до організації цієї війни, то я думаю, що зміни можуть відбутися навіть дуже різко", - пояснив Зільбер.

Хто такий Цві Зільбер Цві Сільбер-ізраїльський журналіст, есеїст і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "краще радіо".

Війна в Ізраїлі

Після перестрілок з терористами ХАМАС, які озброєними пробралися на територію Ізраїлю і скоїли низку злочинів проти цивільних, міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Газу.

Міністр зняв всі обмеження, щоб відновити контроль над територією.

Наразі Армія оборони Ізраїлю і бойовики ХАМАС продовжують обмінюватися ударами.

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