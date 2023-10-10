Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ця війна може тривати кілька тижнів або місяців.

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Ізраїль переходить до повноцінного наступу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази. Війна може тривати кілька тижнів або навіть місяців. Про це заявив міністр оборони країни Йоав Галант, повідомляє Times of Israel.

Міністр зняв всі обмеження, щоб відновити контроль над територією.

"ХАМАС хотів змін в Секторі Гази, і він зміниться на 180 градусів в порівнянні з тим, що думали терористи. Вони пошкодують про цей момент. Газа ніколи не повернеться до того, що було раніше. Це займе тижні чи місяці", - сказав Галант. відео дня

Він додав, що ізраїльська армія знищить всіх, хто вбивав і обезголовлював людей. Галант стверджує, що не варто чекати компромісів.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики Хамасу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала наносити удари по військових об'єктах терористів.

Увечері 9 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектора Гази.

10 жовтня представники армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція в Секторі Гази почалася. Зазначається, що вже є перші результати ударів. Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

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