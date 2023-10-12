У ГУР знайшли слід Росії в нападі на Ізраїль: Буданов вказав на важливу деталь

Країна-агресорка Росія продавала терористам ХАМАС отриману під час бойових дій в Україні зброю, сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Слід Росії в тому, що ХАМАС застосовує дрони по бронетехніці, що є методом, який використовується на війні в Україні - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

У нападі ХАМАС на Ізраїль простежується слід країни-окупанта Росії. Терористи використовували тактику, пов'язану із застосуванням FPV-дронів проти бронетехніки. Такі методи властиві війні в Україні. До того ж росіяни продавали бойовикам озброєння, які були захоплені під час російсько-української війни. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що війна в Ізраїлі містить нововведення, яке привнесено з війни Росії проти України.

"Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр військових дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, тоді це були росіяни", - зазначив Буданов. відео дня

Також він додав, що Москва продавала терористам ХАМАС зброю, яка була захоплена в Україні. В основному, це піхотне озброєння.

Іран отримав від Росії інформацію щодо Ізраїлю

Крім того, глава ГУР акцентував увагу на тому, що наприкінці вересня Росія відправила на геостаціонарну орбіту Ізраїлю космічний апарат, який здатний вести радіоелектронну розвідку і перехоплення супутникових сигналів. Іран висловлював деякі побажання щодо отримання потрібної Тегерану інформації.

"...24 вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїля. ...в період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації в Іран. Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації", - сказав Кирило Буданов і підкреслив, що на даний момент стало зрозуміло, яку саме інформацію росіяни передали "зацікавленим сторонам".

Роль Росії у війні терористів ХАМАС проти Ізраїлю

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль для дискредитації України. Згідно з даними розвідки, російське ГУ ГШ РФ (в нещодавньому минулому ГРУ, - ред.) передало бойовикам захоплену на війні проти України зброю виробництва Штатів і ЄС. Росіяни це зробили для того, щоб Київ звинуватили у "продажу зброї терористам".

У війні ХАМАСу проти Ізраїлю стирчать вуха не тільки Ірану, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На думку чиновника, незважаючи на різні історії конфліктів, війни в Ізраїлі та Україні мають взаємозв'язок.

Бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль, розповіли у Центрі національного спротиву при ССО ВСУ. За даними аналітиків, бойовики Вагнер, які виїхали із Білорусі, вчили терористів застосовувати дрони з механізмом скидання.

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