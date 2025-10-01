Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Батіг" для Путіна: президент Фінляндії розповів про стратегію Трампа щодо РФ

Анна Ярославська
1 жовтня 2025, 09:27
302
Олександр Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.
Александр Стубб, Дональд Трамп
Олександр Стубб спрогнозував дії Трампа щодо Путіна / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

  • Стубб упевнений, що Трамп із часом посилить тиск на Путіна
  • США перейдуть від політики "пряника" до "батога"
  • Стубб пожартував, що у Трампа "14 ключок у сумці", натякаючи на різні інструменти впливу

Президент Фінляндії Олександр Стубб упевнений, що президент США Дональд Трамп посилить тиск на главу РФ Володимира Путіна і перейде від політики "пряника" до "батога".

Політик вважає, що це всього лише питання часу, коли США вдарять по Путіну там, де йому буде дійсно боляче.

відео дня

"Побачивши, що пряники рідко працюють із росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", - сказав Стубб під час спілкування з журналістами Politico в Гельсінкі.

На запитання, що саме може стати тим "батогом" для Путіна, Стубб пожартував, що це може бути "ключка", натякаючи, що в арсеналі Трампа є багато інструментів впливу.

"Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок", - сказав Стубб.

Серед можливих варіантів тиску на Путіна розглядаються: жорсткіші санкції, включно із вторинними, підвищення тарифів і навіть активніше використання американської зброї для далекобійних ударів по території Росії.

"Не обов'язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль", - додав Стубб.

Президент Фінляндії Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.

Видання зазначає, що оцінка фінського президента контрастує зі скептицизмом, що панує в деяких європейських столицях, де публічну критику Путіна з боку Трампа розцінили як порожні заяви. Водночас Стубб, який налагодив особистий контакт із президентом США завдяки спільній любові до гольфу, має більше довіри щодо тлумачення його намірів.

Позиція США щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Келлог також повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Спроби Трампа зупинити війну провалилися: думка експерта

Дипломат, науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Фредрік Весслау вважає,що спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися. Хоча сталося це не через брак спроб, а через російського диктатора Путіна.

"Тепер, схоже, президент США із запізненням усвідомив, що його зусилля ні до чого не призвели через самого Путіна", - написав Весслау в статті для Politico.

Він нагадав, що минулого тижня Трамп висловив своє невдоволення, написавши в Truth Social , що Росія - "паперовий тигр" і що Україна може повернути собі всі захоплені нею території. Втім, поки неясно, чи готовий Трамп підкріпити ці надзвичайно різкі слова реальними діями.

"Поки що його спроби домогтися припинення вогню лише віддаляють мир. Це пов'язано з тим, що, з якоїсь причини, Трамп абсолютно не бажає чинити тиск на Росію", - підкреслив Весслау.

Інші новини:

Про персону: Фредрік Весслау

Фредрік Весслау - науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень і старший радник Rasmussen Global, передає Sceeus.

Брав участь у роботі ООН, ЄС та ОБСЄ в зонах конфліктів: Косово, Південний Кавказ, Судан і Південний Судан.

До грудня 2022 року - заступник голови Місії ЄС з консультування в Україні (EUAM).

Був директором програми "Wider Europe" в Європейській раді з міжнародних відносин (ECFR).

Автор книги The Political Adviser's Handbook - практика і керівництво для політичних радників і співробітників, які працюють у зонах криз.

Освіта: має ступені магістра Колумбійського університету та Інституту політичних досліджень у Парижі, а також ступінь бакалавра Лондонської школи економіки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп новини України та світу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

11:36Синоптик
В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинули

В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинули

11:09Україна
Чи з'являться в Україні Томагавки - що може перешкодити ударам по Росії

Чи з'являться в Україні Томагавки - що може перешкодити ударам по Росії

10:05Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як швидко заснути та отримати найкращий нічний сон - вчені розкрили секрет

Як швидко заснути та отримати найкращий нічний сон - вчені розкрили секрет

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

"Стаю старшою": Світлана Білоножко змушена їсти в п'ять разів менше

"Стаю старшою": Світлана Білоножко змушена їсти в п'ять разів менше

Останні новини

11:51

"Чотири роки в колонії": у РФ засудили відому співачку за позицію

11:36

"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

11:36

Шевченко проти Леніна: чому пам'ятники Кобзарю не зносять, а будують по всьому світу

11:15

Вирвані двері та вікна: відомий комік залишився без житла після важкої операції

11:11

У США вперше з 2019 настав шатдаун, уряд призупинив роботу

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
11:09

В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинулиФотоВідео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 жовтня: Тельцям - настав час, Левам - відступити

10:53

Партизани знищили логістику Шахедів, якими РФ обстрілює Україну - деталі

10:45

Китайський гороскоп на завтра 2 жовтня: Тиграм - невдачі, Зміям - труднощі

Реклама
10:27

РФ запустила "Іскандер" по селу на Чернігівщині: загинув чоловік, є руйнування

10:26

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

10:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 жовтня (оновлюється)

10:11

Спалахнув без атаки: в РФ масштабна пожежа на одному з важливих об'єктів Путіна

10:09

Чоловік Ані Лорак повторив долю Мурата Налчаджиоглу - що відомо

10:05

Чому 2 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

10:05

Чи з'являться в Україні Томагавки - що може перешкодити ударам по Росії

09:43

Тестування безкоштовне: для українців Starlink запрацює просто на смартфоні

09:28

Кремль посилює пропаганду, росіяни втомилися від війни - Politico

09:27

"Батіг" для Путіна: президент Фінляндії розповів про стратегію Трампа щодо РФ

09:22

"Постріл у голову": Бех-Романчук уперше прокоментувала скандал із допінгом

Реклама
09:15

Зашуршить у кишенях: три знаки китайського зодіаку розбагатіють у жовтні

08:53

Без стратегії тактичні успіхи не врятують УкраїнуПогляд

08:42

Трагедія в Одесі: масштабний потоп забрав життя 9 осіб, серед жертв - дитинаФото

08:29

Критична ситуація на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ відреагували

08:15

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

У Києві - вибухи: місто атакували ворожі дрони

07:28

Сестра короля Великої Британії приїхала до Києва: у чому мета візиту

06:41

Росія вдарила КАБами і ракетами по Харкову: спалахнули пожежі, є постраждаліФото

06:10

Про Томагавки для України: США розпочали гібридну війну чужими рукамиПогляд

06:00

Обхитрила всіх: Алла Пугачова обкрутила РФ на повну

05:43

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

05:24

Від магазинного не відрізнити: як приготувати вдома ванільний цукор

04:55

Неймовірний прорив у медицині: вчені винайшли кістковий "суперклей"

04:30

Час достатку: чотири знаки зодіаку отримають послання від Всесвіту 1 жовтня

03:28

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

03:09

Чому коти розширюють зіниці — сигнал, який не можна ігнорувати

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні студента з книгою за 49 секунд

02:17

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

01:48

Окупанти намагалися прорвати оборону: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

01:30

Від колишньої Памели не залишилося й сліду: Андерсон публічно відмовилася від свого минулого

Реклама
00:54

Стихія червоного рівня в Одесі: подробиці, наслідки та що прогнозують на 1 жовтня

30 вересня, вівторок
23:49

Сигнал пульта слабшає — простий лайфхак, щоб машина відгукнулася

23:06

Популярна співачка розповіла, як Нікітін переживає друге розлучення з Горбачовою

22:50

Чому УЄФА відклав рішення щодо Ізраїлю і до чого тут Трамп: ЗМІ розкрили деталі

22:48

Українців попередили про зменшення пенсійних виплат: кого торкнеться

21:55

"Поведінка істерички": путіністка Доліна зганьбилася на похоронах КеосаянаВідео

21:51

Про відбілювач можна забути: люди масово чистять унітаз одним засобомВідео

21:50

Цинічно вдарили по мирних: чому "Шахеди", які атакували Дніпро, були не прості

21:27

"Загроза абсолютно для всіх": українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС

21:20

Тоня з'явилася: московська донька Сумської привітала свого батька з Києва

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти