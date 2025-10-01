"Батіг" для Путіна: президент Фінляндії розповів про стратегію Трампа щодо РФ

Олександр Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.

Олександр Стубб спрогнозував дії Трампа щодо Путіна / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

Стубб упевнений, що Трамп із часом посилить тиск на Путіна

США перейдуть від політики "пряника" до "батога"

Стубб пожартував, що у Трампа "14 ключок у сумці", натякаючи на різні інструменти впливу

Президент Фінляндії Олександр Стубб упевнений, що президент США Дональд Трамп посилить тиск на главу РФ Володимира Путіна і перейде від політики "пряника" до "батога".

Політик вважає, що це всього лише питання часу, коли США вдарять по Путіну там, де йому буде дійсно боляче.

"Побачивши, що пряники рідко працюють із росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", - сказав Стубб під час спілкування з журналістами Politico в Гельсінкі.

На запитання, що саме може стати тим "батогом" для Путіна, Стубб пожартував, що це може бути "ключка", натякаючи, що в арсеналі Трампа є багато інструментів впливу.

"Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок", - сказав Стубб.

Серед можливих варіантів тиску на Путіна розглядаються: жорсткіші санкції, включно із вторинними, підвищення тарифів і навіть активніше використання американської зброї для далекобійних ударів по території Росії.

"Не обов'язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль", - додав Стубб.

Президент Фінляндії Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.

Видання зазначає, що оцінка фінського президента контрастує зі скептицизмом, що панує в деяких європейських столицях, де публічну критику Путіна з боку Трампа розцінили як порожні заяви. Водночас Стубб, який налагодив особистий контакт із президентом США завдяки спільній любові до гольфу, має більше довіри щодо тлумачення його намірів.

Позиція США щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Келлог також повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Спроби Трампа зупинити війну провалилися: думка експерта

Дипломат, науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Фредрік Весслау вважає,що спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися. Хоча сталося це не через брак спроб, а через російського диктатора Путіна.

"Тепер, схоже, президент США із запізненням усвідомив, що його зусилля ні до чого не призвели через самого Путіна", - написав Весслау в статті для Politico.

Він нагадав, що минулого тижня Трамп висловив своє невдоволення, написавши в Truth Social , що Росія - "паперовий тигр" і що Україна може повернути собі всі захоплені нею території. Втім, поки неясно, чи готовий Трамп підкріпити ці надзвичайно різкі слова реальними діями.

"Поки що його спроби домогтися припинення вогню лише віддаляють мир. Це пов'язано з тим, що, з якоїсь причини, Трамп абсолютно не бажає чинити тиск на Росію", - підкреслив Весслау.

Інші новини:

Про персону: Фредрік Весслау Фредрік Весслау - науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень і старший радник Rasmussen Global, передає Sceeus. Брав участь у роботі ООН, ЄС та ОБСЄ в зонах конфліктів: Косово, Південний Кавказ, Судан і Південний Судан. До грудня 2022 року - заступник голови Місії ЄС з консультування в Україні (EUAM). Був директором програми "Wider Europe" в Європейській раді з міжнародних відносин (ECFR). Автор книги The Political Adviser's Handbook - практика і керівництво для політичних радників і співробітників, які працюють у зонах криз. Освіта: має ступені магістра Колумбійського університету та Інституту політичних досліджень у Парижі, а також ступінь бакалавра Лондонської школи економіки.

