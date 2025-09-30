Спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися: як змінити ситуацію

Фредрік Весслау впевнений, що Захід повинен "закрутити гайки" Путіну.

Трамп уникає тиску на Росію, його погрози виявилися порожніми / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

Спроби Трампа зупинити війну провалилися

Путін не зацікавлений у перемир'ї та розраховує змучити Україну

Трамп уникає тиску на РФ, але США повинні "закрутити гайки"

Спроби президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні провалилися. Хоча сталося це не через нестачу спроб: від початку року глава Білого дому щонайменше сім разів розмовляв телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним, п'ять разів відправляв свого спеціального представника Стіва Віткоффа на зустріч із російським лідером і організував розкішний саміт із червоною доріжкою на Алясці, але все це виявилося марним. Про це пише дипломат, науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Фредрік Весслау в статті для Politico.

"Тепер, схоже, президент США із запізненням усвідомив, що його зусилля ні до чого не призвели через самого Путіна", - вважає експерт.

Весслау нагадав, що минулого тижня Трамп висловив своє невдоволення, написавши в Truth Social , що Росія - "паперовий тигр" і що Україна може повернути собі всі захоплені нею території. Втім, поки неясно, чи готовий Трамп підкріпити ці надзвичайно різкі слова реальними діями.

"Поки що його спроби домогтися припинення вогню лише віддаляють мир. Це пов'язано з тим, що, з якоїсь причини, Трамп абсолютно не бажає чинити тиск на Росію", - підкреслив Весслау.

На думку дипломата, якщо Москва перевіряє реакцію Трампа, вона напевно має бути задоволена. Трамп неодноразово погрожував санкціями проти Росії, але ці погрози виявилися порожніми. Водночас Москва бачить, як американський лідер ухиляється від здійснення реального тиску, і майстерно експлуатує цю слабкість.

Чого домагається Путін

Весслау вважає, що Путін мало зацікавлений у припиненні вогню. Він вважає, що його війська повільно, але вірно вимотують оборону України, і що підтримка Києва Заходом з часом ослабне. Він вважає, що Росія зрештою доб'ється своїх цілей на полі бою попри високі людські та матеріальні втрати. Путін упевнений: якщо угоду буде укладено, то чим довше він протримається, тим вигіднішими будуть умови.

"Якщо Трамп серйозно налаштований на припинення вогню, йому потрібно нарешті закрутити гайки щодо Росії, щоб змінити розрахунки Москви. Путіну потрібно дати зрозуміти, що припинення вогню принесе йому більше користі, ніж війна. І, загострюючи ситуацію таким чином, Трамп міг би домогтися деескалації", - упевнений дипломат.

Які дії повинен зробити Захід

ввести жорсткі санкції на експорт енергоносіїв і щодо російського тіньового флоту;

заарештувати заморожені російські активи на суму 300 мільярдів євро;

військова допомога Україні має збільшитися як кількісно, так і якісно. Необхідна далекобійна зброя та дозвіл її застосовувати проти військових цілей на території Росії;

Європа і США повинні розгорнути операцію з патрулювання повітряного простору на заході України - ще до припинення вогню.

союзники по НАТО мають направити в Україну війська для виконання небойових допоміжних завдань, таких як навчання, розвідка і логістика, що продемонструє їхню готовність вкласти більше коштів у цю гру.

"Подібні заходи стали б потужним сигналом для Москви про те, що США і Європа готові посилити тиск на Росію, і цього може бути достатньо, щоб спонукати Путіна піти на припинення вогню", - резюмував Весслау.

Позиція США щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Келлог також повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій - вона завершиться дипломатією.

Коли Україна зможе повернути кордони 1991 року: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Україна може повернути собі кордони 1991 року протягом чотирьох років.

За його словами, відновлення кордонів можливе за каденції Трампа, а нинішній президент США пробуде при владі до 2029 року.

"Так, це [повернення до кордонів 1991 року] можна зробити в найближчі чотири роки", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, все впирається в нафту і газ.

Про персону: Фредрік Весслау Фредрік Весслау - науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень і старший радник Rasmussen Global, передає Sceeus. Брав участь у роботі ООН, ЄС та ОБСЄ в зонах конфліктів: Косово, Південний Кавказ, Судан і Південний Судан. До грудня 2022 року - заступник голови Місії ЄС з консультування в Україні (EUAM). Був директором програми "Wider Europe" в Європейській раді з міжнародних відносин (ECFR). Автор книги The Political Adviser's Handbook - практика і керівництво для політичних радників і співробітників, які працюють у зонах криз. Освіта: має ступені магістра Колумбійського університету та Інституту політичних досліджень у Парижі, а також ступінь бакалавра Лондонської школи економіки.

