Повністю змінить хід боїв: США натякнули на новий крок у війні Росії проти України

Спецпредставник США Келлог наголосив на важливості ракет Tomahawk та закликав до якнайшвидшого завершення війни в Україні через значний рівень втрат.

США натякнули на новий крок у війні Росії проти України

Про що сказав Келлог:

Наразі немає інформації щодо можливої передачі Україні ракет Tomahawk

Даний тип ракет може змінити динаміку будь-якої війни

Втрати сторін у війні вже перевищили мільйон

Спецпредставник США Кіт Келлог пояснив, що його попередні слова про можливість передачі Україні ракет Tomahawk не пов’язані з внутрішніми рішеннями Вашингтона, а стосувалися лише публічних заяв. Він наголосив, що не має жодної закритої інформації про цей процес чи остаточні домовленості, повідомляє The Guardian.

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Келлог підкреслив значення Tomahawk, охарактеризувавши їх як сучасну високотехнологічну систему, "здатну вплинути на динаміку збройного конфлікту" та створити додаткову невизначеність для противника.

Завершуючи дискусію на форумі, він нагадав про позицію США щодо необхідності завершення війни в Україні.

"Найбільше, що ми хочемо зробити, це зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни. І це війна промислової сили, в якій понад сотні – не тисяча чи дві тисячі, ми говоримо про сотні тисяч – загиблих у бойових діях", - сказав спецпредставник.

Келлог навів приклади минулих воєн, згадавши, що СРСР в Афганістані втратив близько 18 тисяч військових, а США у В’єтнамі — близько 65 тисяч. За його словами, нині кількість загиблих і поранених з обох сторін уже перевищила мільйон, тож настав час шукати шляхи завершення цієї війни.

Що відомо про можливу передачу Україні ракет Tomahawk

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи можливість передачі Україні ракет Tomahawk, зазначив, що це питання перебуває на розгляді, як і ряд інших запитів від європейських союзників.

"Ви задали питання про "Томагавки". Це питання, щодо якого остаточне рішення прийматиме президент. Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики. І це буде тим самим евристичним підходом, який ми застосовуємо, відповідаючи на це питання про "Томагавки". Я дозволю президенту висловитися з цього приводу, але я знаю, що саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання", - зазначив він в інтерв'ю Fox News.

Чи можуть Повітряні сили ЗСУ застосовувати ракети Tomahawk - думка експерта

Як писав Главред, деякі бойові літаки Повітряних сил України теоретично можуть нести й застосовувати американські крилаті ракети Tomahawk у разі їх постачання. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, за параметрами вантажопідйомності носіями таких ракет могли б бути як F-16, так і бомбардувальник Су-24.

"Вантажність літака Су-24 дозволяє брати такі ракети. Максимальна вага Tomahawk близько 1500 кілограм і кореневий пілон цього літака може витримати таке навантаження", — пояснив Романенко.

Водночас стандартні версії цих літаків не мають інтегрованих систем для запуску Tomahawk, проте українські інженери вже мали досвід адаптації радянських машин (зокрема Су-24) під західні ракети, наприклад Storm Shadow.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог зазначив, що президент Дональд Трамп демонструє збалансований і персоналізований підхід до переговорів між Києвом і Москвою. Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, він підкреслив, що Трамп намагається бути посередником і завжди шукає рівновагу між сторонами.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що російські війська готуються до нових масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, ймовірно з 10 жовтня їхня інтенсивність зросте.

Незважаючи на численні спроби Дональда Трампа зупинити війну, вони не дали результату. За даними дипломата Фредріка Весслау, президента США від початку року щонайменше сім разів розмовляв телефоном із Володимиром Путіним, п’ять разів відправляв свого спецпредставника Стіва Віткоффа на переговори з російським лідером та навіть організував саміт на Алясці з червоною доріжкою, проте всі ці зусилля виявилися марними.

