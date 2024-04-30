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Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами: у США розкрили деталі

Андрій Ганчук
30 квітня 2024, 13:51
Агресорка Росія не змогла б із такою швидкістю наростити своє військове виробництво, якби не підтримка з боку Китаю, відзначив Ентоні Блінкен.
Путін, Сі Цзіньпін, Україна
Китай серйозно допоміг Росії у війні проти України - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Оборонні заводи Росії виробляють зброю і боєприпаси з рекордною у своїй історії швидкістю. Такі темпи стали можливими через те, що росіян підтримує Китай, який постачає їй верстати, мікроелектроніку та оптику. Без Пекіна Москві не вдалося б досягти подібних результатів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік з виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, ви побачите, що вона виробляла їх швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, зокрема під час холодної війни, як Радянський Союз. Як їй вдалося це зробити? Тому що вона отримує значні обсяги виробництва верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю", - цитує Блінкена Держдеп.

За словами чиновника, навряд чи росіяни змогли б вийти на такі темпи виробництва, якби їм не допомагала КНР.

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"70% верстатів, 90% мікроелектроніки надходять із Китаю. Тепер це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди вони йдуть. Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України, отже, вона продовжує війну, якій, як каже Китай, він хотів би покласти край", - зазначив дипломат.

Також Ентоні Блінкен наголосив, що західний світ має докласти максимальних зусиль для того, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася стратегічною поразкою країни-окупанта.

Китай і війна Росії проти України - як Пекін підіграє Путіну:

Китай систематично заявляє про свою, мовляв, "нейтральну" позицію щодо війни в Україні. КНР не засуджує Москву і не вважає Росію країною-агресором. Найбільшу з часів Другої світової війни Китай називає "українською кризою".

Китай займає "справедливу й об'єктивну позицію" щодо війни в Україні, сказали у китайському МЗС. Пекін вважає, що співпрацювати з Росією в ситуації, що склалася, "цілком нормально".

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України, розповіли журналісти АР. Зокрема, Пекін вирішив різко збільшити експорт верстатів, мікроелектроніки, а також інших технологій, які росіяни використовують під час виробництва ракет, танків і бойових літаків.

Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами: у США розкрили деталі
Коротко про позицію Китаю / Інфографіка: Главред

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)?

Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні.

Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою.

Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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