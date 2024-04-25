'Китай обрав сторону у війні РФ проти України': в США зробили важливу заяву

Посол США при НАТО назвала головні причини, які вказують на відмову від нейтральності в позиції офіційного Пекіну щодо російської агресії проти України.

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Китай не може претендувати на нейтралітет у війні Росії проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Китай продовжує продавати до Росії технології для масового виробництва безпілотників та елементи для зброї, таким чином допомагаючи країні-агресору досягти військових цілей у війні проти України. Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Politico.

Вона вказала, що Китай вже вибрав свою сторону і не може залишатися нейтральним у конфлікті між Росією та Україною.

"КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цій справі, і вони насправді обрали сторону. Я вважаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося", - сказала Сміт. відео дня

Сміт відзначила, що Сполучені Штати все частіше спостерігають матеріальну підтримку з боку Китаю для Росії, вказавши, що це обладнання може бути використане як у цивільних, так і у військових цілях, і воно відіграло важливу роль у допомозі Москві для досягти деяких своїх цілей у війні проти України.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, РФ була б у зовсім іншій ситуації та мала б проблеми з вчиненням деяких з цих актів агресії", - сказала посол США.

Вона навела приклади видів підтримки, яку Китай надає Росії, такі як "верстати, мікроелектроніка, технології безпілотників та нітроцелюлоза, яка використовується в якості палива".

Сміт зауважила, що наразі немає доказів того, що Китай надає "летальну підтримку" Росії, але вказала, що Пекін постачає обладнання та технології, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях, що сприяє задоволенню потреб військ РФ для ведення подальшої війни в Україні.

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють РФ вести неспровоковану агресивну війну в Україні", - додала вона.

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - мирна ініціатива Пекіну

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами директора аналітичного центру "Третій сектор" Андрія Золотарьова, останнім часом помітно, що Китай вибрав сторону Росії, граючи глобальну гру проти США, намагаючись виглядати як миротворець.

Він вважає, що недавня заява глави Компартії КНР Сі Цзіньпіна про необхідність уникнення подальшого загострення конфлікту в Україні є логічним продовженням попередньої політики Китаю щодо України.

Після повернення з Китаю канцлер ФРН Олаф Шольц виступив із рядом важливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що війна в Україні може тривати ще кілька років, і що для Володимира Путіна це не має "зійти з рук". Канцлер ФРН підтвердив, що Німеччина продовжить надавати Києву військову допомогу, але звернув увагу і на важливість дипломатичних зусиль.

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