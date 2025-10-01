'Хороших сценаріїв для Кремля немає': за якої умови Китай може відмовитись від Росії

Нинішня Росія Європі не потрібна, і тиск європейських країн на Китай може призвести до її дезінтеграції, вважає Загородній.

За якої умови Китай може відмовитись від Росії

Про що сказав Загородній:

Китаю цілісна Росія не потрібна

КНР може видобувати та купувати нафту й без Москви

Питання про те, яку роль США та Китай відводять Росії набуває дедалі більшої актуальності. Для Вашингтона Москва залишається інструментом тиску на Європу, тоді як для Пекіна — радше тимчасовим партнером, цінність якого знижується. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Хороших сценаріїв для Росії зараз немає. Китаю цілісна Росія не потрібна", - зазначив він. відео дня

Загородній зазначив, що якщо європейські країни чітко поставлять питання руба перед Китаєм, це може призвести до дезінтеграції Росії, адже видобуток нафти та газу можливий і без Москви.

За його словами, йдеться про те, що Росія в її нинішньому вигляді Європі не потрібна, оскільки протягом останніх 400 років вона "засмічує свідомість". При цьому не обов’язково, що Європа закриватиме свої ринки для китайських товарів, хоча США цього домагаються. Найімовірніше, Європі доведеться піти на певні поступки Америці.

"Якщо європейці скажуть Китаю, щоб він якось вирішував питання з Росією (як саме – їм все одно), інакше Європа підвищить тарифи для китайських товарів, як закликають Штати, тоді китайці можуть прийти до світлої думки про те, що Росія їм, в принципі, не потрібна", - резюмує він.

Чому Китай підтримує Росію - думка експерта

Як писав Главред, дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що на відміну від США, Китай нарощує темпи розвитку і прагне перетворити свою економічну та військову міць у відповідний геополітичний вплив.

"Другий момент: китайці утримувалися під час голосування трьох надзвичайно важливих для нас резолюцій Генеральної Асамблеї ООН - про територіальну цілісність (2024 р.), про російську агресію проти України (2022 р.) і про параметри мирного врегулювання в Україні (2023 р.) на основі міжнародного права, передусім Статуту ООН і Гельсінського заключного акта", - нагадав аналітик.

Він вважає, що Китай розглядає війну в Україні як фактично спровоковану Заходом — нібито Україну намагалися втягнути в НАТО, ігноруючи "інтереси" Росії.

За словами Хари, Китай постійно виступає проти "менталітету холодної війни" та блокового протистояння. Він критикує НАТО в Європі не через безпосередню загрозу для себе, а через те, що США ще з попередніх адміністрацій створювали нові альянси та коаліції, щоб стримувати зростаючу роль Китаю, який активно нарощує свій вплив з середини 2000-х років.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай активно готується до війни, і у США це добре розуміють. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. Він пояснив, що компромісу бути не може, оскільки Китай входить у фазу кризи надвиробництва. Тим часом США за останні пів року цілеспрямовано обмежують доступ Пекіна до ринків збуту, змушуючи країни, які співпрацювали з КНР, орієнтуватися на Вашингтон.

Разом з тим, однією з небагатьох держав, яка потенційно може вплинути на рішення Росії завершити війну проти України, є саме Китай. Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що Пекін має таку можливість, але навряд чи стане активно її використовувати.

За його словами, Китай застосовує до Росії так звану "політику удава" — поступово висмоктує з неї ресурси, не поспішаючи робити рішучі кроки.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

