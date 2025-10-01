Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Хороших сценаріїв для Кремля немає": за якої умови Китай може відмовитись від Росії

Юрій Берендій
1 жовтня 2025, 19:55
87
Нинішня Росія Європі не потрібна, і тиск європейських країн на Китай може призвести до її дезінтеграції, вважає Загородній.
'Хороших сценаріїв для Кремля немає': за якої умови Китай може відмовитись від Росії
За якої умови Китай може відмовитись від Росії / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео YouTube

Про що сказав Загородній:

  • Китаю цілісна Росія не потрібна
  • КНР може видобувати та купувати нафту й без Москви

Питання про те, яку роль США та Китай відводять Росії набуває дедалі більшої актуальності. Для Вашингтона Москва залишається інструментом тиску на Європу, тоді як для Пекіна — радше тимчасовим партнером, цінність якого знижується. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Хороших сценаріїв для Росії зараз немає. Китаю цілісна Росія не потрібна", - зазначив він.

відео дня

Загородній зазначив, що якщо європейські країни чітко поставлять питання руба перед Китаєм, це може призвести до дезінтеграції Росії, адже видобуток нафти та газу можливий і без Москви.

За його словами, йдеться про те, що Росія в її нинішньому вигляді Європі не потрібна, оскільки протягом останніх 400 років вона "засмічує свідомість". При цьому не обов’язково, що Європа закриватиме свої ринки для китайських товарів, хоча США цього домагаються. Найімовірніше, Європі доведеться піти на певні поступки Америці.

"Якщо європейці скажуть Китаю, щоб він якось вирішував питання з Росією (як саме – їм все одно), інакше Європа підвищить тарифи для китайських товарів, як закликають Штати, тоді китайці можуть прийти до світлої думки про те, що Росія їм, в принципі, не потрібна", - резюмує він.

'Хороших сценаріїв для Кремля немає': за якої умови Китай може відмовитись від Росії
/ Інфографіка: Главред

Чому Китай підтримує Росію - думка експерта

Як писав Главред, дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що на відміну від США, Китай нарощує темпи розвитку і прагне перетворити свою економічну та військову міць у відповідний геополітичний вплив.

"Другий момент: китайці утримувалися під час голосування трьох надзвичайно важливих для нас резолюцій Генеральної Асамблеї ООН - про територіальну цілісність (2024 р.), про російську агресію проти України (2022 р.) і про параметри мирного врегулювання в Україні (2023 р.) на основі міжнародного права, передусім Статуту ООН і Гельсінського заключного акта", - нагадав аналітик.

Він вважає, що Китай розглядає війну в Україні як фактично спровоковану Заходом — нібито Україну намагалися втягнути в НАТО, ігноруючи "інтереси" Росії.

За словами Хари, Китай постійно виступає проти "менталітету холодної війни" та блокового протистояння. Він критикує НАТО в Європі не через безпосередню загрозу для себе, а через те, що США ще з попередніх адміністрацій створювали нові альянси та коаліції, щоб стримувати зростаючу роль Китаю, який активно нарощує свій вплив з середини 2000-х років.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай активно готується до війни, і у США це добре розуміють. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. Він пояснив, що компромісу бути не може, оскільки Китай входить у фазу кризи надвиробництва. Тим часом США за останні пів року цілеспрямовано обмежують доступ Пекіна до ринків збуту, змушуючи країни, які співпрацювали з КНР, орієнтуватися на Вашингтон.

Разом з тим, однією з небагатьох держав, яка потенційно може вплинути на рішення Росії завершити війну проти України, є саме Китай. Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що Пекін має таку можливість, але навряд чи стане активно її використовувати.

За його словами, Китай застосовує до Росії так звану "політику удава" — поступово висмоктує з неї ресурси, не поспішаючи робити рішучі кроки.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні КНР Тарас Загородній
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:59Війна
З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

20:53Світ
"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

20:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Останні новини

20:59

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

20:22

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударівФото

19:55

"Хороших сценаріїв для Кремля немає": за якої умови Китай може відмовитись від Росії

19:51

Де заховані три сови: лише 1% людей пройде головоломку за 10 секунд

Реклама
19:47

Оптимальні оберти двигуна: простий лайфхак, як реально заощадити на "механіці"

19:44

Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

19:24

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

19:22

У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

19:13

Мобілізація 60+ - в Генштабі пояснили, які категорії громадян призвуть до армії

19:10

Навіщо Трамп клянчить собі Нобелівську премію мируПогляд

19:04

"Мріяв познайомитися": Олександра Кучеренко зважилася на зміни в житті

19:03

У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетикиВідео

19:00

Навіщо океанам сіль та як зміна солоності може зробити полюси непридатними для життя

18:46

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:37

Вигляд може бути оманливим: в Україні знайшли отруйний "білий" грибВідео

Реклама
18:19

Що потрібно змінити для покращення якості сну – вчені назвали два фактори

18:12

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по ДніпруФотоВідео

17:48

Інерція проти людства: що буде, коли Земля перестане обертатися

17:46

Як сказати українською "ізолента": слова, про які майже ніхто не знаєВідео

17:09

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

17:04

Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика

17:03

Уб'ють бур'яни і земля відпочине: які сидерати посіяти на городі восениВідео

16:43

Почнуться фінансові проблеми і не тільки: суворі заборони та прикмети 2 жовтня

16:41

Головний життєвий виклик: що вам судилося подолати за роком народження

16:21

Зникне перша зі столу: рецепт шикарної закуски з печериць

15:57

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

15:56

Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

15:48

Рахунки за світло стануть значно меншими: як прати одяг, щоб зекономитиВідео

15:35

Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі оцінили заяву Зеленського

15:19

Які речі категорично не можна прати в пральній машині: експерти радять

15:02

Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

14:53

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

Реклама
14:01

Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологівВідео

13:56

Красиві та милозвучні: які жіночі імена приносять щастя

13:42

Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

13:28

Справжня бомба: не просто макарони, а справжній шедевр на вечерюВідео

13:21

Мрія Путіна про демілітаризацію України стала його кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Україні хочуть знизити зарплати: у Раді зробили заяву

12:48

Красунчик-блондин: Пономарьов показав, як виглядав 25 років тому

12:38

"Танцюристи" океану: чи є краби в Україні та чому вони ходять боком

12:37

Ворог масовано пішов вперед: військовий повідомив про нову операцію РФ на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти