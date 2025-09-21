Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай однозначно підтримує РФ у війні: розкрито головну причину

Олексій Тесля
21 вересня 2025, 18:26
125
Китай набирає обертів і прагне, щоб його економічна і вже військова міць конвертувалася у відповідний геополітичний статус.
США, Китай
З'явився прогноз протистояння США і Китаю / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Хари:

  • Китай набирає обертів і прагне відповідного геополітичного статусу
  • Китай бачить цю війну як фактично спровоковану Заходом

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив про те, що XXI століття є періодом протиборства Китаю та Сполучених Штатів.

"США занепадають як велика держава. Вони, звісно, не зникнуть із геополітичної сцени, але вже не матимуть такого впливу на події, на формування параметрів роботи міжнародної системи, і можливості бути присутніми в різних регіонах світу та "проєктувати свою міць", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже, що Китай, навпаки, набирає обертів і прагне, щоб його економічна і вже військова міць конвертувалася у відповідний геополітичний статус.

"Другий момент: китайці утримувалися під час голосування трьох надзвичайно важливих для нас резолюцій Генеральної Асамблеї ООН - про територіальну цілісність (2024 р.), про російську агресію проти України (2022 р.) і про параметри мирного врегулювання в Україні (2023 р.) на основі міжнародного права, передусім Статуту ООН і Гельсінського заключного акта", - нагадав аналітик.

На його думку, Китай бачить цю війну як фактично спровоковану Заходом - нібито Україну тягнули в НАТО, не враховували "інтереси" Російської Федерації.

"Китайці постійно заявляють, що вони проти "менталітету холодної війни" і блокового протистояння. Вони виступають проти НАТО в Європі не тому, що Альянс становить загрозу для Китаю, а тому, що США ще з попередніх адміністрацій намагалися створювати нові альянси та угруповання, щоб стримувати зростаючу роль Китаю, який доволі агресивно почав поводитися ще з середини 2000-х років", - уточнив співрозмовник.

Він нагадав, що Китай заявляє, що всі питання мають вирішуватися в рамках ООН, маючи на увазі Раду Безпеки ООН, де він сам є постійним членом і може впливати на формат рішень.

"Звичайно, Пекін проти будь-яких санкцій, які запроваджують країни вільного світу проти РФ за її агресію проти України. До того ж неможливо ухвалити санкції через Раду Безпеки, адже Росія теж має там право вето", - додав Хара.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Хари:

Чи можуть США відірвати РФ від Китаю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв - єдиний співробітник МЗС РФ, який публічно засудив війну проти України - заявив, що Дональд Трамп, як і раніше, дотримується наївної американської стратегії, суть якої - спроба віддалити Росію від Китаю.

Однак, на думку Бондарєва, в сучасній реальності Москва значно більше зацікавлена в тісних зв'язках із Пекіном, ніж у налагодженні відносин із Вашингтоном. Китай надає Росії стабільну і передбачувану підтримку, тоді як сам зацікавлений у тому, щоб США продовжували витрачати ресурси на український конфлікт, втрачаючи фокус у глобальному суперництві з КНР.

Раніше повідомлялося про те, що Китай та Індія опинилися під загрозою потужних санкцій. Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку РФ.

Як писав раніше Главред, Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що нібито Китай може зіграти роль у політичному або дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто.

Інші новини:

Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Хара
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:40Синоптик
Трамп раптово змінив позицію: що буде з Польщею в разі ескалації

Трамп раптово змінив позицію: що буде з Польщею в разі ескалації

18:02Світ
"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

15:09Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Останні новини

19:40

Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:28

Як не розоритися на опаленні: простий трюк для холодного сезонуВідео

18:56

Несумісні попередники: після яких культур озимий часник не слід садитиВідео

18:44

В Україні знайшли безцінні козацькі скарби - де саме і що там булоВідео

18:26

Китай однозначно підтримує РФ у війні: розкрито головну причинуВідео

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
18:02

Трамп раптово змінив позицію: що буде з Польщею в разі ескалаціїВідео

17:32

Проект "Лялечка": інженери показали "ковчег" для порятунку людства

17:30

Повзла просто біля узбіччя: в Україні помітили рідкісну змію з Червоної книги

17:27

Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

Реклама
17:11

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

16:22

НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

16:08

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанніВідео

15:50

"Концерт закінчився приколом": Дантес травмувався прямо на сцені

15:23

Заморозки - не біда, а смачніша їжа: ТОП овочів, що розкривають смак на холодіВідео

15:09

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

14:38

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:35

Найскладніша загадка на уважність: де заховані два обличчя

14:20

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:11

Не просто звичка: чому собака лиже лапи та коли варто бити на сполох

13:37

Після довгої паузи: відомий український гурт хоче повернутись на Нацвідбір

Реклама
13:25

Путін прибрав скандального генерала-"героя Росії": як він облажався в Україні

13:16

Чому насправді не збили російські літаки над Естонією - в Bild розкрили нюанс

12:40

Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по КримуВідео

12:38

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

12:24

Тіні вважалися знаками: чому для предків 22 вересня було справжнім святомВідео

12:14

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

12:05

Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економістВідео

11:50

Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарійВідео

11:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

11:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 вересня (оновлюється)

11:17

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

11:11

Путін посилив удари по Україні: що вирішили на Заході щодо введення військ

10:32

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 вересня: Козерогам потрібен відпочинок, Дівам - прорив

10:20

Українцям варто замінити паролі: нардеп попередив про масштабний злив даних

10:10

"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

09:30

Відставка Козака і дрони в Польщі - багатовекторна операція КремляПогляд

09:23

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

09:08

Логістика ракет порушена: партизани підірвали важливу колію в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:55

НАТО має ухвалити рішення: у Британії зробили прогноз щодо війни в Україні

Реклама
07:51

Союзникам доведеться воювати з Росією: президент Фінляндії зробив заяву

07:10

Де три відмінності між кур’єрами: тільки "геній головоломок" помітить їх за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

05:03

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

04:35

Чому не можна казати слово "сушилка": яку помилку роблять багато українцівВідео

03:55

Сонячне затемнення 21 вересня: двом знакам зодіаку пощастить на роботі та в коханні

03:17

"Недопрацьовує: Тіна Кароль відхопила критики від відомого композитора

02:50

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

02:27

Загроза для людства: зміщення полюсів загрожує глобальною катастрофою

01:10

Не слухають порад і роблять все по-своєму: ТОП-4 найупертіших знаки зодіаку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти