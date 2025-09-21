Китай однозначно підтримує РФ у війні: розкрито головну причину

Китай набирає обертів і прагне, щоб його економічна і вже військова міць конвертувалася у відповідний геополітичний статус.

З'явився прогноз протистояння США і Китаю

Важливе із заяв Хари:

Китай набирає обертів і прагне відповідного геополітичного статусу

Китай бачить цю війну як фактично спровоковану Заходом

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив про те, що XXI століття є періодом протиборства Китаю та Сполучених Штатів.

"США занепадають як велика держава. Вони, звісно, не зникнуть із геополітичної сцени, але вже не матимуть такого впливу на події, на формування параметрів роботи міжнародної системи, і можливості бути присутніми в різних регіонах світу та "проєктувати свою міць", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що Китай, навпаки, набирає обертів і прагне, щоб його економічна і вже військова міць конвертувалася у відповідний геополітичний статус.

"Другий момент: китайці утримувалися під час голосування трьох надзвичайно важливих для нас резолюцій Генеральної Асамблеї ООН - про територіальну цілісність (2024 р.), про російську агресію проти України (2022 р.) і про параметри мирного врегулювання в Україні (2023 р.) на основі міжнародного права, передусім Статуту ООН і Гельсінського заключного акта", - нагадав аналітик.

На його думку, Китай бачить цю війну як фактично спровоковану Заходом - нібито Україну тягнули в НАТО, не враховували "інтереси" Російської Федерації.

"Китайці постійно заявляють, що вони проти "менталітету холодної війни" і блокового протистояння. Вони виступають проти НАТО в Європі не тому, що Альянс становить загрозу для Китаю, а тому, що США ще з попередніх адміністрацій намагалися створювати нові альянси та угруповання, щоб стримувати зростаючу роль Китаю, який доволі агресивно почав поводитися ще з середини 2000-х років", - уточнив співрозмовник.

Він нагадав, що Китай заявляє, що всі питання мають вирішуватися в рамках ООН, маючи на увазі Раду Безпеки ООН, де він сам є постійним членом і може впливати на формат рішень.

"Звичайно, Пекін проти будь-яких санкцій, які запроваджують країни вільного світу проти РФ за її агресію проти України. До того ж неможливо ухвалити санкції через Раду Безпеки, адже Росія теж має там право вето", - додав Хара.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Хари:

Чи можуть США відірвати РФ від Китаю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв - єдиний співробітник МЗС РФ, який публічно засудив війну проти України - заявив, що Дональд Трамп, як і раніше, дотримується наївної американської стратегії, суть якої - спроба віддалити Росію від Китаю.

Однак, на думку Бондарєва, в сучасній реальності Москва значно більше зацікавлена в тісних зв'язках із Пекіном, ніж у налагодженні відносин із Вашингтоном. Китай надає Росії стабільну і передбачувану підтримку, тоді як сам зацікавлений у тому, щоб США продовжували витрачати ресурси на український конфлікт, втрачаючи фокус у глобальному суперництві з КНР.

Раніше повідомлялося про те, що Китай та Індія опинилися під загрозою потужних санкцій. Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку РФ.

Як писав раніше Главред, Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що нібито Китай може зіграти роль у політичному або дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто.

Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



