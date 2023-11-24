УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Китай може потай допомогти РФ побудувати підводний тунель до Криму – WP

Олексій Тесля
24 листопада 2023, 14:03
CRCC готова взяти участь в якості генерального підрядника в будівництві тунелю.
Китай, Кримський міст
Китай може брати участь у будівництві тунелю в Крим / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Telegram

Китай може потай допомогти російським окупантам побудувати підводний тунель в захоплений Крим.

Про це йшлося на зустрічі російських і китайських бізнесменів, де таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, для чого вже створено "консорціум", пише The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи, надані виданню неназваними українськими офіційними особами

"Переговори, які включали зустрічі в кінці жовтня, були викликані зростаючим занепокоєнням Росії щодо безпеки 11-мильного мосту через Керченську протоку", - йдеться в матеріалі.

відео дня

Зокрема, плани будівництва тунелю обговорювалися в ході зустрічі з китайськими делегатами в Криму. При цьому в будівництві може брати участь китайська корпорація залізничного будівництва (CRCC). Відзначається, що китайська компанія "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".

Тунель до Криму: подробиці угоди РФ з Китаєм

При цьому в електронних листах фігурує Георгій Мурадов, який значиться як постійний представник Республіки Крим при президенті Росії Володимирі Путіні.

При цьому в одному з листів підкреслюється, що CRCC буде брати участь тільки за умови "суворого дотримання повної конфіденційності" і що назва компанії буде замінено на "іншу, не пов'язану з нею юридичну особу" в будь-яких контрактах. В іншому електронному листі згадується китайський банк, готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для переказу в Крим для фінансування проектів (консорціуму)".

Також в електронних листах цитуються обговорення консорціуму з керівником CRCC, якого ідентифікують як Сюй Хуасян (Xu Huaxiang) - ім'я, яке збігається з ім'ям громадянина Китаю, який значиться як віце-президент і заступник генерального директора міжнародного підрозділу компанії. Спроби зв'язатися з Хуасяном не були успішними.

"Враховуючи ризики санкцій і саботажу, американські чиновники і експерти висловили здивування тим, що CRCC ризикнула втрутитися в цю справу", - пише видання.

Що кажуть експерти

У свою чергу експерти з великих міжнародних транспортних проектів кажуть, що будівництво тунелю під Керченською протокою технічно можливо, і що Китай має необхідний досвід і обладнання. Однак, за їхніми словами, це буде величезне підприємство, порівнянне за масштабами з тунелем між Данією і Німеччиною, який будується вже вісім років, буде коштувати більше $8,7 млрд і стане найдовшим тунелем в Європі, коли він буде завершений в кінці десятиліття.

Експерти кажуть, що малоймовірно, що Керченський тунель вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у військових діях, але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію, яка повинна забезпечити безпечне сполучення з українською територією, за яку може йти суперечка десятиліттями.

Додамо, що згадані в документах російські чиновники відмовилися коментувати питання будівництва тунелю до Криму.

Що відомо про компанію CRCC

Китайська державна компанія побудувала багато з найбільших автомобільних та залізничних мереж у Китаї та встановила значні зв'язки з Росією за останні роки завдяки проектам, включаючи розширення системи московського метро, завершеним у 2021 році. Компанія не відповіла на запити про коментарі.

У документах росіяни говорять про те, що CRCC готова взяти участь в якості генерального підрядника в будівництві тунелю під Керченською протокою.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Удари по Кримському мосту

Як відомо, РФ зв'язує з Кримом незаконно опобудований міст, який неодноразово піддавався ударам. Раніше повідомлялося, що у ЗСУ нарешті з'явилися можливості зруйнувати Кримський міст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Кримському мосту - димова завіса, окупанти в паніці. У мережі панікують-Telegram-канали пишуть про прольоти ракет з боку материкової частини України. Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито.

У ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Кримський міст новини Криму новини Китаю
Реклама

Головне за день

Бійці ДПСУ прорвали оборону РФ біля Сватового та зайняли передові позиції ворога

Бійці ДПСУ прорвали оборону РФ біля Сватового та зайняли передові позиції ворога

14:59 Україна
"Навколо усіяно російськими тілами": експерт розкрив найскладнішу ділянку біля Авдіївки

"Навколо усіяно російськими тілами": експерт розкрив найскладнішу ділянку біля Авдіївки

14:42 Україна
Китай може потай допомогти РФ побудувати підводний тунель до Криму – WP

Китай може потай допомогти РФ побудувати підводний тунель до Криму – WP

14:03 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:05

Що не можна робити 25 листопада, щоб не втратити гроші і здоров'я - прикмети дня

14:59

Бійці ДПСУ прорвали оборону РФ біля Сватового та зайняли передові позиції ворогаВідео

14:42

"Навколо усіяно російськими тілами": експерт розкрив найскладнішу ділянку біля Авдіївки

14:38

В цій частині дому не можна ставити ялинку: експерт попередив про небезпеку

14:32

"Я тут з миром" українська "міс Всесвіт" розповіла про спілкування з росіянкою

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
14:14

Чи можна отримати гроші за соцвиплатами відразу з декількох місць: відповідь юристів

14:10

Чи можна давати через поріг: що говорить древня прикмета

14:08

"Ця зима має пройти легше": у ВМС зробили оптимістичний прогноз щодо обстрілів

14:03

Китай може потай допомогти РФ побудувати підводний тунель до Криму – WP

Реклама
13:51

"Росіяни чекали похорону військового": в ОВА розповіли про жорстокий обстріл Чорнобаївки

13:34

"Похвалилася": Лорак вивалила пухкий живіт

13:26

Безногий фігурист-путініст Костомаров пустився в танок на банкеті

12:53

Місячний календар 25 листопада 2023: старі проблеми змусять знайти опору в собі

12:49

"Резервів у росіян вже немає": Світан розкрив, яка ситуація на лівому березі ХерсонщиниВідео

12:46

Що насправді означають чорні крапки на лобовому склі: про це знають одиниці

12:34

Росіян розбили на трьох напрямках: генерал ЗСУ про наступ на Мелітополь

12:29

Світан назвав головну умову звільнення Криму українською армією

12:10

Десятки загиблих: британська розвідка повідомила про головну проблему на фронті

11:51

Основна фаза війни в Україні завершиться восени 2024 року: Світан описав план СШАВідео

11:39

Гороскоп на завтра 25 листопада 2023: Овну - ризик, Стрільцю - лицемірність

Реклама
11:34

П'яна ДТП Остапа Ступки: суд виніс вирок

11:31

Квіткова відповіла про нову дівчину Добриніна

11:26

Цю іллюзію осилить лише геній: потрібно знайти леопарда в лісі за 4 секунди

11:26

Знищено ППО, РЛС та особовий склад ворога: у в/ч РФ у Криму прогриміли 4 вибухиВідео

11:13

У РФ не вистачає снарядів на великий наступ у 2023 році - Bloomberg

11:10

Загадка для кмітливих: чи зможете ви знайти келих з напоєм за 11 секунд

10:49

"Це добрий знак": боєць ЗСУ повідомив про деталі наступу на лівому березі Дніпра

10:44

Яким українцям зовсім скоро пенсії підвищать на 2,6 тисячі грн: кому готувати гаманці

10:41

"Ненавиджу цю країну": українська гімнастка зганьбилася скандальним постом про Польщу

10:22

Періс Хілтон стала мамою вдруге

10:12

Україна здобула перевагу над РФ в артилерії, запаси Росії вичерпалися – Newsweek

10:11

Елементарніше не буває: учасниця "Майстер Шеф" поділилась рецептом сирних кульок з двох інгредієнтів

09:57

Прогриміли потужні вибухи: у РФ дрони вдарили по в/ч з великим складом зброї

09:54

"Ситуація важка": росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ - експерт

08:55

Буде мороз -17 і до півметра снігу: синоптик назвав дати скаженої погоди в Україні

08:54

"Спростування не працюють": Маляр висловилася щодо "конфлікту" Зеленського з Залужним

08:30

Церковне свято 25 листопада: що не можна робити у день священномученика Климента

08:07

РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами: подробиці

08:03

ЗСУ націлилися на Бахмут І Мелітополь: йдуть вперед і захоплюють нові рубежі

07:30

У РФ поскаржилися на масову атаку дронів на Крим: кажуть, що збили 13 БПЛА

Реклама
06:45

"Це не буде її вибір": Україна може бути втягнута у мирні переговори – глава МЗС Литви

06:30

Економічного фронту не існує і не може існуватиПогляд

05:30

Як відмити застарілий жир з решітки плити: дуже простий, але дієвий спосіб

05:00

Небажання Швейцарії передавати Україні німецькі Leopard 2 суперечить здоровому глузду - ЗМІ

04:43

Тюлі стануть білішими за сніг: 5 простих та дієвих порад

04:00

Коли потрібно садити тюльпани: простий лайфхак для неймовірного урожаю квітів

03:35

"Скорочення допомоги Україні": експерт пояснив, чим загрожує підписання Байденом тимчасового бюджету СШАВідео

02:10

Слава Камінська на Канарах похвалилася схудненням в зухвалому бікіні

02:05

Експерт пояснив підґрунтя недавнього візиту голови Пентагону до Києва

01:40

Швидко і безпечно: 3 способи, як прибрати чорні цятки на носі

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти