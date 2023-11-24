Китай може потай допомогти РФ побудувати підводний тунель до Криму – WP

Китай може потай допомогти російським окупантам побудувати підводний тунель в захоплений Крим.
Про це йшлося на зустрічі російських і китайських бізнесменів, де таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, для чого вже створено "консорціум", пише The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи, надані виданню неназваними українськими офіційними особами
"Переговори, які включали зустрічі в кінці жовтня, були викликані зростаючим занепокоєнням Росії щодо безпеки 11-мильного мосту через Керченську протоку", - йдеться в матеріалі.відео дня
Зокрема, плани будівництва тунелю обговорювалися в ході зустрічі з китайськими делегатами в Криму. При цьому в будівництві може брати участь китайська корпорація залізничного будівництва (CRCC). Відзначається, що китайська компанія "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".
Тунель до Криму: подробиці угоди РФ з Китаєм
При цьому в електронних листах фігурує Георгій Мурадов, який значиться як постійний представник Республіки Крим при президенті Росії Володимирі Путіні.
При цьому в одному з листів підкреслюється, що CRCC буде брати участь тільки за умови "суворого дотримання повної конфіденційності" і що назва компанії буде замінено на "іншу, не пов'язану з нею юридичну особу" в будь-яких контрактах. В іншому електронному листі згадується китайський банк, готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для переказу в Крим для фінансування проектів (консорціуму)".
Також в електронних листах цитуються обговорення консорціуму з керівником CRCC, якого ідентифікують як Сюй Хуасян (Xu Huaxiang) - ім'я, яке збігається з ім'ям громадянина Китаю, який значиться як віце-президент і заступник генерального директора міжнародного підрозділу компанії. Спроби зв'язатися з Хуасяном не були успішними.
"Враховуючи ризики санкцій і саботажу, американські чиновники і експерти висловили здивування тим, що CRCC ризикнула втрутитися в цю справу", - пише видання.
Що кажуть експерти
У свою чергу експерти з великих міжнародних транспортних проектів кажуть, що будівництво тунелю під Керченською протокою технічно можливо, і що Китай має необхідний досвід і обладнання. Однак, за їхніми словами, це буде величезне підприємство, порівнянне за масштабами з тунелем між Данією і Німеччиною, який будується вже вісім років, буде коштувати більше $8,7 млрд і стане найдовшим тунелем в Європі, коли він буде завершений в кінці десятиліття.
Експерти кажуть, що малоймовірно, що Керченський тунель вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у військових діях, але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію, яка повинна забезпечити безпечне сполучення з українською територією, за яку може йти суперечка десятиліттями.
Додамо, що згадані в документах російські чиновники відмовилися коментувати питання будівництва тунелю до Криму.
Що відомо про компанію CRCC
Китайська державна компанія побудувала багато з найбільших автомобільних та залізничних мереж у Китаї та встановила значні зв'язки з Росією за останні роки завдяки проектам, включаючи розширення системи московського метро, завершеним у 2021 році. Компанія не відповіла на запити про коментарі.
У документах росіяни говорять про те, що CRCC готова взяти участь в якості генерального підрядника в будівництві тунелю під Керченською протокою.
Кримський міст (Керченський міст)
Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.
Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.
Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.
Удари по Кримському мосту
Як відомо, РФ зв'язує з Кримом незаконно опобудований міст, який неодноразово піддавався ударам. Раніше повідомлялося, що у ЗСУ нарешті з'явилися можливості зруйнувати Кримський міст.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Кримському мосту - димова завіса, окупанти в паніці. У мережі панікують-Telegram-канали пишуть про прольоти ракет з боку материкової частини України. Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито.
У ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".
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