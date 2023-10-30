Координати бази здали: нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму

ЗМІ повідомили про нові подробиці нічного удару по Криму. Ціллю були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ на півострові.

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Нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

З'явились нові деталі сьогоднішнього масованого удару по окупованого Росією Криму. Як стало відомо із джерел, обстріл воєнних баз РФ на території півострова відбувався за допомогою отриманих із США ракет АТАСМS. Про це повідомляє проект ВЧК-ОГПУ у телеграм.

За даними ВЧК-ОГПУ, губернатор Криму і військові вважали за краще відмовчатися, відзвітувавши про нібито збиті Storm Shadow і БПЛА.

"Метою удару були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ, який наразі дислокується поблизу станції Оленівка Чорноморського району. Перші удари почалися приблизно о 3-й ранку, унаслідок падіння ракет пошкоджено та знищено щонайменше 5 машин, серед яких КАМАЗ, що входить до складу обслуговування систем протиповітряної оборони, ГАЗ-66 із радіолокаційною системою, яка в ньому знаходилася", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними проекту, жертвами атаки стали понад 20 військовослужбовців, один із поранених перебуває у важкому стані і за його життя борються військові медики.

"Сигнал "Ракетна небезпека" тривав понад півгодини, ближче до 4-ї години ранку, за даними російської розвідки, мала бути атака безпілотниками, проте масованих прильотів БПЛА в результаті не відбулося. Зараз спецслужби вивчають уламки ATACMS, і ведуться пошуки тих, хто здав координати військової техніки - удари здійснювали з ювелірною точністю", - резюмує ВЧК-ОГПУ.

Удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 жовтня в окупованому Криму відбулися серії вибухів. Російські джерела вказують, що півострів був атакований ракетами типу ATACMS. В результаті цих подій 17 російських військових отримали поранення, а також пошкоджено 5 одиниць військової техніки.

Водночас, місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.

Також, Україна готується до повного знищення Кримського мосту. Про це в ефірі телемарафону заявила керівник обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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