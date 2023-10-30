УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Координати бази здали: нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму

Юрій Берендій
30 жовтня 2023, 18:24оновлено 30 жовтня, 18:58
ЗМІ повідомили про нові подробиці нічного удару по Криму. Ціллю були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ на півострові.
Крым
Нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

З'явились нові деталі сьогоднішнього масованого удару по окупованого Росією Криму. Як стало відомо із джерел, обстріл воєнних баз РФ на території півострова відбувався за допомогою отриманих із США ракет АТАСМS. Про це повідомляє проект ВЧК-ОГПУ у телеграм.

За даними ВЧК-ОГПУ, губернатор Криму і військові вважали за краще відмовчатися, відзвітувавши про нібито збиті Storm Shadow і БПЛА.

"Метою удару були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ, який наразі дислокується поблизу станції Оленівка Чорноморського району. Перші удари почалися приблизно о 3-й ранку, унаслідок падіння ракет пошкоджено та знищено щонайменше 5 машин, серед яких КАМАЗ, що входить до складу обслуговування систем протиповітряної оборони, ГАЗ-66 із радіолокаційною системою, яка в ньому знаходилася", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За даними проекту, жертвами атаки стали понад 20 військовослужбовців, один із поранених перебуває у важкому стані і за його життя борються військові медики.

"Сигнал "Ракетна небезпека" тривав понад півгодини, ближче до 4-ї години ранку, за даними російської розвідки, мала бути атака безпілотниками, проте масованих прильотів БПЛА в результаті не відбулося. Зараз спецслужби вивчають уламки ATACMS, і ведуться пошуки тих, хто здав координати військової техніки - удари здійснювали з ювелірною точністю", - резюмує ВЧК-ОГПУ.

Удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 жовтня в окупованому Криму відбулися серії вибухів. Російські джерела вказують, що півострів був атакований ракетами типу ATACMS. В результаті цих подій 17 російських військових отримали поранення, а також пошкоджено 5 одиниць військової техніки.

Водночас, місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.

Також, Україна готується до повного знищення Кримського мосту. Про це в ефірі телемарафону заявила керівник обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Криму ATACMS
Реклама

Головне за день

Було всього 10 хвилин: командувач ССО розкрив нові деталі прориву на "Азовсталь"

Було всього 10 хвилин: командувач ССО розкрив нові деталі прориву на "Азовсталь"

19:34 Україна
Дощ та сильний вітер: в Україну влітає новий шторм

Дощ та сильний вітер: в Україну влітає новий шторм

19:15 Синоптик
Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

18:53 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:46

Гороскоп на листопад 2023 для Дів: прибуток, подарунки і популярність

19:39

Кадри з нею облетіли Мережу: з Авдіївки евакуювали вчительку-пенсіонерку з кішкоюВідео

19:34

Було всього 10 хвилин: командувач ССО розкрив нові деталі прориву на "Азовсталь"

19:19

"Я давно живу з цим страхом": Зеленський розпововів, чим загрожує перемир'я з РФ

19:15

Дощ та сильний вітер: в Україну влітає новий шторм

Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - ЕйдманСмерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - Ейдман
19:10

Росія придумала нову схему для обстрілів УкраїниПогляд

19:06

Молода дружина Мурата Налчаджиоглу висловилася про труднощі в їхньому житті

18:59

На початку жовтня Україна вимагала провести операцію зі звільнення Горлівки - Time

18:53

Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

Реклама
18:27

У бухтах Севастополя понад тиждень немає ракетоносіїв, але "Калібри" вивантажують

18:24

Координати бази здали: нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму

17:56

"Учасники БФ "Велич Життя" з робочим візитом відвідали партнерів - ТОВ "ХАРВІНД", які допомагають у забезпеченні шпиталів" - Владислав Ландар новости компании

17:51

Стало відомо, де пройде прощання з Сергієм Сивохо

17:49

Прах Руслани Писанки знайшов нове місце упокою - де перепоховали артистку

17:32

М'ясо буде танути в роті: рецепт найніжнішого ростбіфа, про який ніхто не знавВідео

17:23

Командири на передовій починають саботувати накази про наступ - Time

17:15

"Це провальна помилка": генера-майор вказав на проблеми окупантів

17:12

Місія - нагодувати армію або як харчують військових під час війни - інтерв’ю з постачальником

16:58

Що знаходиться за краєм Всесвіту: таємниці космосу, які вразять будь-кого

16:51

Рахуємо шанси: як зірвати джекпот в лотерею і наскільки це ймовірно

Реклама
16:49

Буданов назвав "розумним": що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині

16:42

РФ зазнає у боях за Авдіївку ще більших втрат, ніж свого часу під Бахмутом - експерт

16:41

"Втікають, як щурі": Ягун розповів, хто із оточення Путіна може його підставитиВідео

16:40

Найефектніший салат з 3 продуктів Біла хмара: незвичайний і дуже смачний рецептВідео

16:28

Зганьбилися на весь світ: у ХАМАС заявили про "взяття в полон" Медведчука

16:20

Справа 15 хвилин: як підняти ворс у старого килима

16:20

Ворог "мститься": у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на півдні та в Криму

16:17

Бадоєв дав інтервʼю Суханову: "Чому я не на фронті?"

15:47

Німкеню Шані Лук по-звірячому вбили бойовики ХАМАС: смерть підтвердила мати

15:45

"Геніальний лайфхак": дівчина показала, як закрити пляшку вина без пробкиВідео

15:38

Весь салон у крові: росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні, є поранені

15:36

Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, ЗСУ не залишать місто

15:28

Які гроші не можна витрачати 31 жовтня, щоб не було біди: прикмети дня

15:06

Коти розуміють людську мову: стали відомі слова, на які вони реагують

14:51

Коса буде до пояса: дівчина поділилась 3 секретами, які допоможуть відростити довге та здорове волосся

14:43

Весела головоломка для найкмітливіших: треба знайти кота за 8 секунд

14:39

Окупанти "поховали" Віталія Козловського: ганебний фейк про співака-воїна

14:30

Не зберігайте картоплю і цибулю разом: експерти назвали причину

14:08

Візит Зеленського до Ізраїлю: посол повідомив, коли він може відбутись

13:57

"Вгризлися в цей напрямок": Гетьман розкрив, чим важлива Авдіївка для окупантівВідео

Реклама
13:43

Сирський - про ситуацію на фронті: ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом

13:16

Ця ілюзія під силу лише геніям: потрібно знайти хамелеона за 9 секунд

13:05

Вітовська відверто оцінила позицію Московської "мовчунки" - дочки Сумської

13:02

Гороскоп на листопад 2023 для Левів: прибуток і виконання бажаньВідео

12:58

LOBODA розкрила секрет свого "заміжжя" та величезної обручки з діамантами

12:49

Втрата Криму і "коридору" на півдні: Ягун назвав фатальний удар для режиму ПутінаВідео

12:46

Ви будете здивовані: що можна зробити зі старого шарфа

12:42

Місячний день 31 жовтня 2023: прекрасний день для зміни стрижки та кольору волосся

12:35

Данілов відреагував на масові антиізраїльські заворушення у Дагестані

12:35

Цифра вражає: ЗСУ повідомили, скільки літаків РФ збили за жовтень біля Авдіївки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти