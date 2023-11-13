У ЗСУ нарешті з'явилися можливості зруйнувати Кримський міст: експерт розкрив подробиці

Для ураження Керченського мосту необхідна одна умова.

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Кримський міст буде зруйновано / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Вікіпедія

ЗСУ здатні наявним озброєнням зруйнувати Кримський міст, підтвердив в інтерв'ю Главреду військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов.

Селезньов в цьому контексті звернувся до випадку ураження ракетами SCALP/ Storm Shadow російського "Аскольда", що перебував на території заводу "Залив" в Керчі.

"Справа в тому, що на одній широті з заводом розміщено споруди Керченського мосту. Якщо українська авіація здатна запускати SCALP на таку відстань і здатна зруйнувати частину інфраструктури заводу "Залив" і "Аскольд", відповідно, ми маємо технічні можливості і для ураження Керченського мосту", - пояснив Селезньов. відео дня

При цьому для руйнування Кримського мосту необхідна масована ракетна атака, бо ворог має потужну мережу ППО.

"Ну і, звичайно, потрібні ті ж ракети. Чи маємо ми достатню кількість таких ракет - невідомо", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов-український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік-начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Удари по російському флоту

У суботу, 4 листопада, в окупованій Керчі прогриміли нові вибухи. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ЗСУ завдали ракетного удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту.

В результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд проекту 22800 Каракурт. Олещук підтвердив ураження.

Як писав Главред, у ніч на 30 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму. Поранення отримали нібито 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.

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