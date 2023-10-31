"Безпечних місць більше немає": в ГУР розповіли, що коїться в Криму

Юсов наголосив, що тиск, який здійснюють ЗСУ, ускладнює для ворога проведення, планування і реалізацію певних операцій у Криму.

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В ГУР розповіли, що коїться в Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Криму для російських загарбників немає безпечних місць. Крім того, тиск, який здійснюють Сили оборони України, ускладнює використання Кримського півострова як логістичного хабу. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Так, була інформація, вона підтверджується – про перекидання засобів протиповітряної, протиракетної оборони з інших напрямків і, зокрема, з далекосхідного, на тимчасово окуповані території України, в тому числі на територію півострова. Але, як казав очільник ГУР МОУ Кирило Буданов, сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць. І це ми бачимо на власні очі фактично у щоденному режимі. Продовжується планова робота Сил безпеки і оборони, операції в різних сферах – і на землі, й на воді. І ця робота триватиме й надалі", - сказав Юсов, відповідаючи на прохання поділитися даними української розвідки щодо того, наскільки росіяни підсилюють протиповітряну оборону у Криму.

Також Юсов наголосив, що "тиск, який здійснюють українські Сили безпеки і оборони, ускладнює для ворога проведення, планування і реалізацію тих операцій, зокрема, з тимчасово окупованого Криму, які вони планували".

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Повернення Криму під контроль України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Як зазначив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, Україна взяла Крим під вогневий контроль. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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