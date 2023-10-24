У ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту

Андрій Юсов розповів про те, що чекає на незаконний міст, який побудували окупанти РФ.

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Коли буде знищено Кримський міст / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Кількість знищеної російської техніки, запасів логістичних центрів в окупованому Крим збільшуватиметься, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно". Таку думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Разом з тим триває комплексна робота з деокупації українських територій, в Криму, безумовно, теж. І те, що окупанти сьогодні дійсно не відчувають себе в безпеці - це факт. І кількість знищеної там техніки і логістичних центрів, запасів і схронів БК тільки зростає і буде рости. Як і знищеного особового складу", - сказав Юсов.

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Говорячи про подальшу долю Керченського мосту, Юсов сказав, що "все буде, і буде тоді, коли потрібно".

"Питання з мостом не можна сприймати як бажання на Новий рік, хоча це логічне і природне бажання для багатьох людей. Але все станеться тоді, коли потрібно", - додав він.

Коментуючи ситуацію з Чорноморським флотом РФ майбутньою зимою, Юсов заявив, що "ідеальний варіант зимівлі російського Чорноморського флоту - за моделлю крейсера "Москва".

"Це найкраща для них перспектива. Так, кілька місяців вони вживають заходів для переведення суден, підводних човнів, частини штабної інфраструктури, виведення їх з Криму та облаштування в Новоросійську", - сказав він.

У ГУР зазначили, що оскільки порт у Новоросійську недостатньо підготовлений, то розглядаються інші майданчики на окупованих територіях третіх країн.

Раніше на Заході зробили прогноз про Кримський міст. Кримський міст-велика і вразлива структура, окупантам Росії знадобиться багато сил і засобів, щоб "захистити" естакаду, пишуть в розвідці Британії.

Нагадаємо, раніше у ВМС назвали терміни та умови знищення Кримського мосту. ЗСУ не планують зруйнувати улюблений міст Путіна, приурочивши це до будь-якої дати, так як Україна не страждає символізмом на відміну від росіян.

Військовий експерт Петро Черник назвав сценарій повного знищення Кримського мосту. Згідно з прогнозом, Україні потрібно "пустити під воду на кілька сотень метрів" естакаду, щоб російські загарбники вже не змогли її відновити. Питання можна вирішити далекобійними ракетами, такими, як ATACMS.

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