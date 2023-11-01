На Кримському мосту - димова завіса, окупанти в паніці: що відбувається

У середу, 1 листопада, над Кримським мостом підіймається густий білий дим. Ймовірно, російські окупанти влаштували димову завісу на улюбленому мосту російського диктатора Володимира Путіна. На окупованому півострові оголошена повітряна тривога.
Тим часом у Мережі панікують - Telegram-канали пишуть про прольоти ракет з боку материкової частини України. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
"Сильний дим над Кримським мостом. Рух транспорту по ньому тимчасово перекрито. При цьому що сталося — точно неясно. Дим схожий на димову завісу. Можливо, на мосту проводять навчання", - повідомляє Baza.
Дивіться відео - Над Кримським мостом підіймається густий білий дим:
Один з російських пропагандистів стверджує, що в напрямку Кримського моста нібито були запущені ракети Storm Shadow.
"Три носії крилатих ракет Storm Shadow / SCALP Су-24М вилетіли з аеродрому Миргород. По південних територіях оголошена ракетна небезпека. З місць повідомляють про проліт шести ракет "Сторм Шедоу" над Пологами в Запорізькій області в південно-східному напрямку на висоті 50 метрів", – написав він.
"Напрямком можливого удару може бути Бердянськ, південь "ДНР" і східна частина Криму, включаючи Кримський міст", - додав пропагандист.
Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що в районі Севастопольської бухти військові використовують засоби маскування.
"Якщо побачите дим в районі Севастопольської бухти – це військові використовують табельні засоби маскування, - написав він у Telegram.
Як повідомляв Главред, Україна готується до повного знищення Кримського мосту. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Водночас вона зазначила, що Кримський міст - "зайва конструкція", але з виконанням задуму щодо його знищення не слід поспішати.
У ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".
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