Китай вивчає перемоги України і поразки РФ на випидок зіткнення з Тайванем - NYT

Китайська народна республіка не вела великої війни вже 40 років - з моменту, як Ден Сяопін відправив війська до сусіднього В'єтнаму, нагадали журналісти.

У Китаї вважають, що ядерні загрози РФ не дали Заходу напряму вступити у війну в Україні - NYT / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Китай вивчає розв'язану країною-агресором Росією війну проти України, аналізуючи інновацію, тактику та ефективність військових операцій. Китайські аналітики вважають, що це допоможе Пекіну в разі можливого зіткнення за Тайвань.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що експерти КНР аналізують війну з точки зору інновацій, тактики та ефективності бойових операцій.

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Журналісти провели аналіз близько 100 китайських документів і матеріалів у пресі, де вказані оцінки війни в Україні.

"Враховуючи розробку Китаєм гіперзвукових ракет, які можуть бути дуже маневреними в польоті, вони проаналізували, як Росія використовувала цю зброю для знищення бункера з боєприпасами, паливного складу та інших цілей", - наголошується в статті.

Китайці дослідили, як ЗСУ використовували супутниковий зв'язок Starlink для координації атакуючих дій та обходу спроб окупантів РФ перекрити їхній зв'язок.

Також вони вважають, що директор Росії Путін стримував країни західного світу від прямого втручання у війну, погрожуючи ядерною зброєю. У такому контексті Китай може розширити свою ядерну програму.

Деякі аналітики акцентували увагу на помилках держави-окупанта Росії, яких Москва припустилася після повномасштабного військового вторгнення.

"Вони спробують застосувати ці уроки у своїй підготовці, навчанні офіцерів і доктрині, яка наразі переглядається", - зазначив Джоел Вутноу, старший науковий співробітник університету Національної оборони у Вашингтоні.

Журналісти нагадали, що Китай не брав участі у великих війнах 40 років, з моменту відправки Ден Сяопіном військ в сусідній В'єтнам. Тому Пекін ретельно вивчає війни на території інших держави.

Підкреслюється, що війна в Україні важлива для Китаю, оскільки вона включає непряме протистояння між РФ, яка є близьким партнером КНР, і США, які допомагають ЗСУ.

Китай взяв курс на агресивну зовнішню політику

Російський опозиційний журналіст, соціолог Ігор Яковенко раніше розповів, що рішення, які були ухвалені на ХХ з'їзді Комуністичної партії КНР, обернуться серйозними наслідками для світової спільноти. Пекін тепер просуватиме курс на розвиток імперських настроїв і більш агресивної зовнішньої політики.

Політолог Тарас Загородній вважає, що політика КНР після переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін значно посилилася. Китай бачить модель свого світогляду правильною, а концепцію Заходу – неспроможною. За логікою Пекіна, всі повинні підлаштовуватися під його бачення світу.

Американський журнал Foreign Affairs повідомив, що голова Китаю Сі Цзіньпін під час свого щорічного виступу перед парламентом і вищим політичним консультативним органом закликав китайських генералів по можливості бути готовими до війни. У виданні зазначили, що по той бік Тайванської протоки в містах почали будувати нові бомбосховища, а по всій країні створюють Офіси національної оборонної мобілізації. Однак наразі не можна сказати, що конфлікт точно буде або виключений.

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Війна Росії проти України: