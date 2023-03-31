Наступ Росії досяг кульмінації, план Путіна щодо Донбасу провалився - ГУР

Окупаційні війська РФ не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі, сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

Росія провалила свій, мовляв, "великий наступ" на Україну - ГУР / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін ставив своїм окупантам завдання захопити Донбас до кінця березня, але вони її провалили. На даний час наступ російської армії в Україні досяг свого піку. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що Україна спостерігає пік наступу Росії. Окупантам не вдалося досягти жодної зі стратегічних цілей.

"Наразі Україна бачить апогей цієї кампанії, яка називалася "новий російський великий наступ". Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світу, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше надавати допомогу", - зазначив Юсов.

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За його словами, в рамках свого так званого "великого наступу" росіяни не змогли виконати завдання директора Путіна "взяти Донбас до кінця березня".

"Чергові терміни і завдання, які Путін ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема, перед Валерієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені", - сказав представник ГУР МО.

Також він додав, що результати "великого наступу" можна побачити на полі бою – кількість ліквідованих окупантів та військової техніки зросла.

"Це означає, що досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнута і не буде досягнута", - підкреслив Андрій Юсов.

Наступ Росії на Україну

Американське агентство Bloomberg днями опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що Росія відмовляється від свого "великого весняного наступу" на Україну і зосередиться на відбитті контрнаступу ЗСУ. Крім того, Кремль збирається набрати 400 тисяч контрактників, щоб спробувати перевести війну в затяжну фазу.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти Росії можуть зробити ще одну спробу наступу на Україну. Ворог здатен піти в масштабну атаку на Вугледар Донецької області з боку Волновахи, на Куп'янськ Харківської області, і наступати в районі Сватового і Кремінної Луганщини з боку Валуйок Бєлгородської області.

На думку військового експерта Олега Жданова, у Росії більше немає жодних козирів на полі бою - війська окупантів переходять до стратегічної оборони. Вони ще можуть атакувати на деяких ділянках фронту навіть протягом декількох місяців, проте для великого наступу ресурси вже вичерпані.

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Війна Росії проти України: