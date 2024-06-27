Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну на допомогу Путіну: чим це загрожує

Пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту, вважають аналітики ISW.

https://glavred.net/world/kim-chen-yn-otpravit-inzhenernye-voyska-v-ukrainu-na-pomoshch-putinu-chem-eto-grozit-10576289.html Посилання скопійоване

Інженерні війська КНДР нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку / Колаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Уже в липні 2024 року Північна Корея відправить великомасштабні військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області. Про це повідомляє Південнокорейський телеканал TV Chosun з посиланням на південнокорейського чиновника.

Зазначається, що інженерні війська КНДР нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку. При цьому вони мають отримувати високу заробітну плату.

Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить три-чотири інженерні бригади на окуповану територію України.

відео дня

Чи братимуть війська КНДР участь у війні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що країна-агресор Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включно з Північною Кореєю і В'єтнамом, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

При цьому аналітики ISW поки що не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні.

Однак пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту й сприяти російським зусиллям із розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Візит Путіна до КНДР

18 червня очільник країни-окупанта Володимир Путін приїхав із візитом до Північної Кореї.

Делегації держав провели півторагодинні переговори. Після цього відбулася особиста зустріч диктаторів. Російські ЗМІ опублікували головні тези перших заяв Путіна і Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні та заявив про важливість "стратегічного балансу у світі".

20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає "негайне" надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.

У рамках поїздки до В'єтнаму Путін заявив, що не може виключати надання КНДР високоточної зброї нібито у відповідь на військову допомогу стан Заходу для України. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ у відповідь на нібито дискусії на Заході щодо "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробки менш потужної зброї".

Путін також розповідав, що необхідності залучати живу силу з Північної Кореї немає. Водночас Росія масово набирає найманців з усього світу для безпосередньої участі у війні проти України.

У Білому домі заявили, що країна-агресор Росія намагається зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, певною мірою, з Китаєм.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред