Ексзаступник голови СБУ спрогнозував, чи передасть КНДР Путіну небезпечну зброю

Як вважає Віктор Ягун, запобігти постачанню зброї з Північної Кореї в країну-агресор РФ можна за допомогою американського флоту.

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Північна Корея може передати путінському режиму тільки боєприпаси - Віктор Ягун / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Північнокорейський диктатор Кім Чем Ин може в достатніх кількостях передати російському диктатору Путіну тільки боєприпаси. В інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

"Північна Корея може передати тільки боєприпаси. Боєприпаси і порохи - основне, від чого сьогодні залежить Росія. Росіянам потрібні боєприпаси, тому що вони їх бездумно використовують на полі бою і по-іншому воювати не можуть. Тільки у КНДР є можливості надавати Росії боєприпаси в потрібній для Москви кількості", - сказав він.

Як вважає Ягун, запобігти постачанню зброї з Північної Кореї в країну-агресор РФ можна за допомогою американського флоту.

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"Що можна зробити, щоб запобігти поставкам із КНДР до Росії? Складно сказати. Можливо, треба посилити тиск на Північну Корею з боку Сполучених Штатів і Південної Кореї. Наприклад, розгорнути в районі Корейського півострова угруповання військ і підігнати авіаносець, щоб змусити КНДР схаменутися і зрозуміти, що снаряди потрібні насамперед саме Пхеньяну. Навряд чи є багато механізмів, які можна застосувати проти ніким неконтрольованого північнокорейського уряду", - сказав він.

Як вважає Ягун, Кім Чен Ину від путінського режиму потрібні сучасні військові технології.

"Технологія будівництва атомних підводних човнів і сучасна авіація - ось, що потрібно Північній Кореї від Росії. У Пхеньяні хочуть, щоб підводні човни можна було відправляти ближче до Сполучених Штатів. Тримати їх поблизу узбережжя США для того, щоб намагатися диктувати свої вимоги. Зараз КНДР не може підготувати ракети, які здатні швидко літати і загрожувати Штатам, тому вся надія на Росію. Решту озброєння, навіть незважаючи на бідність, Північна Корея здатна виробляти сама", - підсумував він.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася й оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Візит Путіна в КНДР - що відомо про переговори Путіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що візит президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї є значним жестом доброї волі щодо Кім Чен Ина, адже сприяє легітимізації його режиму як усередині країни, так і за кордоном. Тим часом Путін використовує цю поїздку, щоб отримати додаткову допомогу від КНДР.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами, про що повідомляють російські ЗМІ.

Видання Time зазначає, що візит російського президента до Північної Кореї більше схожий на крок відчаю, а не на налагодження зв'язків.

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