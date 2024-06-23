Росія розлютила Захід: які загрози після підписання угоди Путіна із КНДР

Нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном з часів закінчення Холодної війни.

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Росія заключила пакт з КНДР / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Нещодавно країна-агресорка Росія та КНДР підписали взаємну угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Це викликає занепокоєння у партнерів, особливо у Вашингтона та Сеула.

Російський диктатор Володимир Путін назвав потенційні поставки зброї відповіддю на те, що союзники по НАТО нададуть Україні зброю більшої дальності. Він прямо заявив, що Москва нічого втрачати і готова йти "до кінця" для досягнення своїх цілей в Україні, передає видання AP News.

Нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном з часів закінчення Холодної війни.

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"Питання для західних політиків зараз полягає в тому, чи стає Путін порівняно безрозсудним. Його мова в Північній Кореї, де він засуджував Сполучені Штати як "всесвітню неоколоніалістичну диктатуру", може змусити вас так думати", - зазначив Стівен Сестанович, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

У відповідь на пакт КНДР та Росії, Південна Корея заявила, що розгляне можливість відправки зброї в Україну. Раніше Сеул постачав нашій державі лише гуманітарну допомогу. Водночас Путін рішуче застеріг Південну Корею від надання летальної зброї, заявивши, що це було б "дуже великою помилкою.

КНДР постачає Росії зброю

У відповідь на дозвіл деяких західних країн бити по території Росії їх зброєю, Путін заявив, що може надати іншим країнам зброю далекого радіусу дії для ураження цілей Заходу. Зокрема, він відкрито погрожував надати озброєння КНДР.

Сью Мі Террі, старший науковий співробітник із вивчення Кореї в Раді з міжнародних відносин, попередила, що Москва може поділитися технологіями зброї з Пхеньяном, щоб допомогти країні покращити свій потенціал балістичних ракет. Є підстави вважати, що Росія вже це робить.

"Це викликає глибоке занепокоєння, оскільки технології, що використовуються для космічних запусків і міжконтинентальних балістичних ракет, значно збігаються. Росія також може надати Північній Кореї критично важливу допомогу в сферах, де її потенціал ще тільки зароджується, наприклад, у балістичних ракетах підводних човнів", - каже Террі.

Ймовірно, Росія приховуватиме постачання зброї Північній Кореї, щоб уникнути звинувачень в обході санкцій.

Путін у КНДР - що слід знати Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня 2024 року побував з візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть один одному військову підтримку у разі нападу на території країн. У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія та частково Китай. Втім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" незрівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну. Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн - за Росію, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими у минулому співпрацював СРСР.

Нагадаємо, що Білий дім прокоментував візит Путіна в КНДР. Росія не зможе протистояти всьому демократичному світу, який продовжує забезпечувати потужну підтримку України, вважає Майкл Карпентер.

Лідери країн здивували заявами щодо війни в Україні після того, як Путіна відвідав КНДР. Очільник Кремля оголосив, що підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі роки вперед.

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