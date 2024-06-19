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Новий договір Путіна і Кім Чен Ина: про яку взаємодопомогу домовились диктатори

Марія Николишин
19 червня 2024, 14:38
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Цілком ймовірно, що тепер Москва не відкидає розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР.
Новий договір Путіна і Кім Чен Ина: про яку взаємодопомогу домовились диктатори
Путін і Кім Чен Ин підписали договір / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Про це повідомляють росЗМІ, передає tsn.ua.

Як заявив Путін, документ передбачає "надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників". Мовляв, тепер Москва не відкидає розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР.

В той же час, Кім Чен Ин висловився, що договір "має миролюбний і оборонний характер" та навіть "прискорить створення нового багатополярного світу".

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Північнокорейський лідер також наголосив, що документ "передбачає розвиток співробітництва двох країн, зокрема, у сфері військової справи".

"Росія для КНДР – найчесніший друг і соратник, а Путін – найдорожчий друг корейського народу", - сказав Кім Чен Ин.

Хто такий Кім Чен Ин

Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Візит Путіна до КНДР - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільник країни-окупанта Володимир Путін розпочав свій візит до Північної Кореї. Під час зустрічі із Кім Чен Ином, найімовірніше, мова зайде про підтримку Росії у вигляді постачання боєприпасів та ракет.

Також зазначалось, що очільник Кремля оголосив, що підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі роки вперед.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що візит президента-диктатора РФ Володимира Путіна до Північної Кореї є значним жестом доброї волі щодо Кім Чен Ина. Адже допомагає легітимізувати його режим як всередині країни, так і за кордоном.

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Північна Корея Кім Чен Ин Володимир Путін КНДР
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